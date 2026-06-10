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تعداد بازدید : 17337
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کد خبر:۱۳۷۸۱۴۰
کد خبر:۱۳۷۸۱۴۰
89800 بازدید
نظرات: ۱۹
نبض خبر

پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!

در بخش خبری ساعت سه صبح شبکه خبری در حالی که مجری در حال قرائت یک خبر اقتصادی بود، به یک باره تصاویر شبیه سازی انفجار بمب اتم پخش شد! این تصاویر کوتاه که شبیه‌سازی انفجار هسته‌ای بر فراز مرکز شهر را نشان می‌دهد، در فضای بین المللی مورد توجه قرار گرفته و بازتاب داشته را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا جنگ آمریکا و ایران تبادل آتش ویدیو شبکه خبر صداوسیما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۹
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
42
98
پاسخ
این جنگ اخرش اتمی .... و باید اتم داشته باشیم وسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
20
70
پاسخ
واقعا این روانی اخر دنیا را به گند میکسونه
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
14
51
پاسخ
العاقل بالاشاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
15
29
پاسخ
هکرها سه نصف شب این تصویر را پخش کردند تا بقیه دنیا ببینه

این کارشون جهت مصرف داخلی برای آمریکاییها بوده

ترامپ دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
14
7
پاسخ
خدانگهدار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
کجا میری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
23
95
پاسخ
تهدید هسته ای است به خدا جدی بگیرید و هر چه سریعتر سلاح اتمی به دست بیارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
20
پاسخ
عجب
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
61
پاسخ
حتی شوخیش هم دردناکه
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
45
پاسخ
عمدی بوده یا هک شده!!؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
اگر هک خارجی بود، تصویر حذف و این ویدئو نمایش داده می شد. اما با توجه به اینکه روی ویدئو، زیر نویس شبکه خبر وجود دارد: یا از داخل سازمان صدا و سیما خرابکاری صورت گرفته، یا به عمد پخش شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
20
102
پاسخ
بابا بسازید این لعنتی را چندتا تست بزنید این حرام لقمه ها ماساشون را کیسه می کنن
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