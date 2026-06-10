پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!

در بخش خبری ساعت سه صبح شبکه خبری در حالی که مجری در حال قرائت یک خبر اقتصادی بود، به یک باره تصاویر شبیه سازی انفجار بمب اتم پخش شد! این تصاویر کوتاه که شبیه‌سازی انفجار هسته‌ای بر فراز مرکز شهر را نشان می‌دهد، در فضای بین المللی مورد توجه قرار گرفته و بازتاب داشته را می‌بینید.