نبض خبر
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
در بخش خبری ساعت سه صبح شبکه خبری در حالی که مجری در حال قرائت یک خبر اقتصادی بود، به یک باره تصاویر شبیه سازی انفجار بمب اتم پخش شد! این تصاویر کوتاه که شبیهسازی انفجار هستهای بر فراز مرکز شهر را نشان میدهد، در فضای بین المللی مورد توجه قرار گرفته و بازتاب داشته را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۴
برچسبها:نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا جنگ آمریکا و ایران تبادل آتش ویدیو شبکه خبر صداوسیما
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۹
هکرها سه نصف شب این تصویر را پخش کردند تا بقیه دنیا ببینه
این کارشون جهت مصرف داخلی برای آمریکاییها بوده
ترامپ دیگه
این کارشون جهت مصرف داخلی برای آمریکاییها بوده
ترامپ دیگه
تهدید هسته ای است به خدا جدی بگیرید و هر چه سریعتر سلاح اتمی به دست بیارید
عمدی بوده یا هک شده!!؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰