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سورپرایز سپاه پاسداران: آشیانههای اف 35 را زدیم
سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد در پاسخ به تجاوز ساعات اخیر ارتش آمریکا به خاک ایران، علاوه بر 21 نقطه پایگاههای هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط کردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، آشیانههای اف 35 های آمریکا در اردن را نیز با موشک هدف قرار داده است.
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چرا سوخت رسان های داخل اسرائیل را نمی زنید تعدادشان آنقدر زیاد است که چشم بسته می توان چند تا را زد
ماشاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله. درود بر رزمندگان شجاع اسلام.
در این ۲ حمله آخر ایران هرموقع به جنگنده ها وسوخت رسان هاشون در پایگاهها حمله کرده زود آتش بس دادند فکر کنم خیلی براشون مهم باشه یا خیلی خسارت دیدن
به یاد فرشته های میناب بزنید این آمریکاییها و اسراییلیهای صهیونیست جنایتکار کودک کش و کل خانوادها شون و به درک واصل کنید
تا پایگاه های هواییشون مورد هدف قرار میگیرند آتشبس میدن یا خیلی مهم براشون یا خیلی خسارت دیدن باید تا محاصره دریایی هست ما هم جنگنده هاشون که در پابگا هاشون هست به علاوه سوخت رسان هاشونو بزنیم نمیدونم چرا ما اینقدر مختصر جواب میدیم اگر ما آتش بس میدادیم اصلن اونها قبول میکردن
ای ول ای ول سید مجید و ای ول بزن تا نابودی کامل حروم زادها رو مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر انگلیس مرگ بر وطن فروش خائن