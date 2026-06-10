سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به تجاوز ساعات اخیر ارتش آمریکا به خاک ایران، علاوه بر 21 نقطه پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط کردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، آشیانه‌های اف 35 های آمریکا در اردن را نیز با موشک هدف قرار داده است.