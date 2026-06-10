En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 6392
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۸۱۳۶
کد خبر:۱۳۷۸۱۳۶
77942 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

سورپرایز سپاه پاسداران: آشیانه‌های اف 35 را زدیم

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به تجاوز ساعات اخیر ارتش آمریکا به خاک ایران، علاوه بر 21 نقطه پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط کردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، آشیانه‌های اف 35 های آمریکا در اردن را نیز با موشک هدف قرار داده است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا تبادل آتش حمله آمریکا به ایران ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تصاویر ماهواره‌ای اصابت موشک‌های ایران به پایگاه آمریکا
تصاویر یک پهپاد دیگر که در خوزستان ساقط شد
بقایی: دیشب به دشمن چنگ و دندان نشان دادیم
لحظات شلیک سه موشک راهبردی ایران به مواضع آمریکا
ویدیویی که ترامپ درباره حمله آمریکا به ایران منتشر کرد
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
لحظه ساقط کردن پهپاد آمریکایی بر فراز بوشهر
3 ویدیو از لحظات اصابت موشک‌های ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
10 ویدیو از پرتاب موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
فاکس نیوز: ترامپ در آستانه صدور دستور نابودی هدف مهم در ایران است
نخستین گزارش رسمی از نقاط مورد هدف قرار گرفته ایران در حمله آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
68
پاسخ
چرا سوخت رسان های داخل اسرائیل را نمی زنید تعدادشان آنقدر زیاد است که چشم بسته می توان چند تا را زد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
18
53
پاسخ
ماشاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله. درود بر رزمندگان شجاع اسلام.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
16
پاسخ
آفرین. مرحله بعدی خود اف 35 ها هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
18
پاسخ
تو رو خدا اسرائیل رو بزن سپاه با 1000 تا موشک
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
12
پاسخ
در این ۲ حمله آخر ایران هرموقع به جنگنده ها وسوخت رسان هاشون در پایگاهها حمله کرده زود آتش بس دادند فکر کنم خیلی براشون مهم باشه یا خیلی خسارت دیدن
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
19
پاسخ
ماشالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
15
پاسخ
به یاد فرشته های میناب بزنید این آمریکایی‌ها و اسراییلی‌های صهیونیست جنایتکار کودک کش و کل خانوادها شون و به درک واصل کنید
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
12
پاسخ
تا پایگاه های هواییشون مورد هدف قرار میگیرند آتشبس میدن یا خیلی مهم براشون یا خیلی خسارت دیدن باید تا محاصره دریایی هست ما هم جنگنده هاشون که در پابگا هاشون هست به علاوه سوخت رسان هاشونو بزنیم نمیدونم چرا ما اینقدر مختصر جواب میدیم اگر ما آتش بس میدادیم اصلن اونها قبول میکردن
خانم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
13
پاسخ
ای ول ای ول سید مجید و ای ول بزن تا نابودی کامل حروم زادها رو مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر انگلیس مرگ بر وطن فروش خائن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
16
پاسخ
باید پشیمانشون کنیم بیشتر بزنید تا هفته آینده همینجور بزنید اجازه خروج سریع ندید بهشون
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟