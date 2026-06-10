ادعای مضحک سنتکام: حملات ما دفاعی بود+ عکس

به گزارش تابناک، ارتش تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) در اطلاعیه‌ای نوشت: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) در ۹ ژوئن، به دستور ترامپ، در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در روز گذشته، حملات دفاعی! علیه ایران را تکمیل کردند.

سنتکام مدعی شد که با استفاده از مهمات دقیقِ شلیک‌شده از جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا، پدافند هوایی ایران، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار مراقبتی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داده است.

ارتش تروریستی آمریکا همچنین نوشته است: این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه بود. نیروهای آمریکا همچنان هوشیار هستند و برای دفاع در برابر ایران در آمادگی قرار دارند!