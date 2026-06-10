شنیده شدن مجدد صدای انفجار در جاسک

دقایقی پیش، صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهرستان جاسک از سوی منابع محلی و ساکنان و روستاهای اطراف گزارش شده است.

به گزارش نابناک؛ دقایقی پیش، صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهرستان جاسک از سوی منابع محلی و ساکنان و روستاهای اطراف گزارش شده است. پیش‌تر حملات به بندر جاسک و کوه مبارک توسط منابع آگاه تایید شده بود و این دومین موج از صداهای انفجارها از آغازین ساعات بامداد امروز است. پیگیری‌ها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.