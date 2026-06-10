شنیده شدن مجدد صدای انفجار در جاسک
دقایقی پیش، صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهرستان جاسک از سوی منابع محلی و ساکنان و روستاهای اطراف گزارش شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۲۸| |
1688 بازدید
به گزارش نابناک؛ دقایقی پیش، صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهرستان جاسک از سوی منابع محلی و ساکنان و روستاهای اطراف گزارش شده است. پیشتر حملات به بندر جاسک و کوه مبارک توسط منابع آگاه تایید شده بود و این دومین موج از صداهای انفجارها از آغازین ساعات بامداد امروز است. پیگیریها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟