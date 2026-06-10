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کد خبر:۱۳۷۸۱۲۱
کد خبر:۱۳۷۸۱۲۱
9492 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

نخستین گزارش رسمی از نقاط مورد هدف قرار گرفته ایران در حمله آمریکا

آمریکا به بهانه سقوط هلی کوپتر آپاچی‌اش در تنگه هرمز به نقاطی از ایران حمله کرد. فهرست اولیه اهداف آمریکا پایگاه دریایی سیریک، پایگاه دریایی جاسک، موقعیت پدافند هوایی بندرعباس، پدافند موشکی ساحلی میناب و پدافند موشکی ساحلی قشم و بندر قشم اعلام شده است. نخستین گزارش رسمی از نقاط مورد هدف قرار گرفته توسط آمریکا که شبکه خبر صداوسیما پخش کرد را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران ویدیو تبادل آتش جنگ آمریکا و ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
Talafi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
11
پاسخ
مخزن اب کویت و بحرین و امارات را به تلافی مخزن اب سیرک بزنید.
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