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تشکیل جلسه ستاد تشییع امام شهید به ریاست عارف

ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۷۸
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تشکیل جلسه ستاد تشییع امام شهید به ریاست عارف

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکصد روز گذشته دوران جهش ایران در همه عرصه‌ها بوده است، تصریح کرد: آثار این جهش در حوزه‌های مختلف کاملاً مشهود است و مردم و مسئولان بیش از هر زمان دیگری به مسیر پیش‌رو اطمینان دارند.

وی سپس به موضوع برگزاری مراسم تشییع و وداع با امام شهید خامنه‌ای پرداخت و گفت: این مراسم باید با رویکردی مردمی برگزار شود و همه کسانی که در این ستاد حضور دارند، نه از سر تکلیف اداری بلکه برای انجام یک مسئولیت دلی و مردمی گرد هم آمده‌اند. در این مراسم همه میزبان هستند و هیچ‌کس مهمان نیست؛ تنها برای ایجاد نظم و هماهنگی، جمعی از افراد مسئولیت مدیریت امور را بر عهده گرفته‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه ممتاز امام شهید خامنه‌ای افزود: با هر معیاری، حتی معیارهای غربی، این بزرگ‌مرد جهان از برجستگان قرن بیست‌ویکم خواهد بود. فرصت کوتاهی برای انجام مسئولیتی سنگین در اختیار داریم و باید مراسمی مردمی، دلی و در شأن این شخصیت تاریخی برگزار کنیم.

وی با اشاره به درخواست‌های گسترده برای برگزاری مراسم تشییع در کشورهای مختلف و همچنین استان‌ها و شهرهای گوناگون کشور، افزود: ضمن قدردانی از همه کشورها و شهرهایی که علاقه‌مند به میزبانی این مراسم بودند، به دلیل محدودیت‌های زمانی، شرایط آب‌وهوایی و پیچیدگی‌های اجرایی ناچاریم از پذیرش بسیاری از این درخواست‌ها عذرخواهی کنیم.

عارف همچنین از استقبال گسترده ملت‌های مختلف برای حضور در ایران خبر داد و گفت: برخی کشورهای همسایه اعلام کرده‌اند که بیش از یک میلیون نفر از شهروندانشان متقاضی حضور در مراسم هستند. با وجود این، ظرفیت‌های کشور محدود است و امکان پذیرش همه متقاضیان وجود ندارد.

وی با تأکید بر فرهنگ مهمان‌نوازی ایرانیان اظهار داشت: برخی کشورها حتی اعلام کرده‌اند که تمام امور اجرایی و اقامتی شهروندان خود را بر عهده می‌گیرند و تنها خواهان صدور مجوز ورود هستند، اما با وجود همه این علاقه‌مندی‌ها، ناچاریم متناسب با امکانات موجود برنامه‌ریزی کنیم و در حد ظرفیت‌های کشور، مهمانان خارجی را بپذیریم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: علاوه بر محدودیت‌های اجرایی، جمهوری اسلامی در آستانه ماه‌های محرم و صفر قرار دارد و نباید برگزاری مراسم تشییع و وداع با امام شهید خامنه‌ای به برنامه‌های ارزشمند این ایام آسیب وارد کند. برای ما همان اندازه که این مراسم اهمیت دارد، برگزاری باشکوه مراسم عزاداری محرم، به‌ویژه دهه اول محرم و همچنین برنامه‌ریزی برای اربعین حسینی نیز اهمیت دارد.

وی در پایان با قدردانی از اعضای ستاد ملی تشییع و وداع با امام شهید خامنه‌ای ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی مردم، مراسمی در شأن این شخصیت نامدار تاریخی برگزار شود و نام و جایگاه ایشان در تاریخ معاصر جهان بیش از پیش شناخته شود.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب شد دبیرخانه این ستاد بر عهده وزارت کشور باشد.

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