حمله دشمن به بیش از ۵۰۰ مرکز ارتباطی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دشمن در چندین نوبت ارتباط مرکز با جزایر را قطع کرد، اظهار کرد: با تامین تجهیزات و ارتباطات ماهواره‌ای توانستیم این ارتباط را پایدار نگهداریم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سید ستار هاشمی در نشست صمیمانه با فعالان کسب و کارها و نخبگان فاوا که در پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اساسی ما در جنگ اخیر این بود که ارتباط مردم با یکدیگر قطع نشود و از حال هم باخبر باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ مرکز ارتباطی و بیش از ۱۰۰ سایت مخابراتی در جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفتند، مطرح کرد: باتمام این مداخلات و حوادث‌ها، مردم دچار اختلال نشدند و ارتباطشان با یکدیگر قطع نشد.

وی با بیان اینکه با همدلی با یک‌دیگر توانستیم افتخارات بسیاری رقم بزنیم، عنوان کرد: همه همکاران ما در سخت‌ترین شرایط جنگ رمضان پای کار بودند و خدمت‌رسانی را رها نکردند.

وی با اشاره به اهمیت پایداری ارتباطات، خاطرنشان کرد: در جنگ اخیر بحث پایداری ارتباط با جزایر باتوجه به موقعیت ژئوپولوتیک آن‌ها یک موضوع مهم بود.

وی با اشاره به اینکه در بحث ارائه خدمات در شرکت ملی پست با اقدامات جهادی حتی یک مرسوله نیز روی زمین نماند، یادآور شد: درآمد شرکت پست به دلیل کاهش مرسوله‌ها کاهش پیدا کرده بود و هزینه‌های مرسوله افزایش یافته بود ولی با همت فعالین این عرصه تمام مرسولات مردم به دستشان رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اتکا و باوری که به بخش خصوصی داریم بخش قابل توجهی از دانش ما در بخش خصوصی و دانشگاه‌ها است.

وی اضافه کرد: در شرایطی که بیم آن وجود داشت که ارتباط ما با ماهواره‌ها قطع شود، با دانش بومی و از ایستگاه‌های زمینی سیار کنترل ماهواره‌ها را در دست گرفتیم.

هاشمی از حمله دشمن به صداوسیما یادکرد و افزود: برنامه‌های سازمان صداوسیما نیز در جنگ رمضان قطع نشد.

وی با بیان اینکه باور ما این است که شهر و استان قم ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: حضور و شکل‌گیری سکوهایی مثل ایتا و باسلام ظرفیت‌های ملی و بین المللی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه باید بپذیریم ظرفیت‌های ما در تعامل با کشورهای منطقه می‌تواند به توسعه فناوری کمک کند، عنوان کرد: شهر قم یک شهر تمدنی است و حوزه‌های علمیه که در جهان سرآمد هستند در این استان حضور دارند در نتیجه ظرفیت‌های محتوایی ارزشمندی در قم وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در سازمان فناوری به سمت تنظیم‌گری می‌رویم و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنیم، مطرح کرد: زیست بوم دولت هوشمند را نیز به این منظور طراحی کردیم و امیدواریم هر کدام از این زیست بوم‌ها یک اپراتور خدمات شوند.

هاشمی با اشاره به آثار تداوم محدودیت‌های اینترنتی، بر ضرورت مدیریت مناسب در نحوه و مدت اعمال این محدودیت‌ها تأکید کرد و گفت: استمرار طولانی‌مدت این شرایط می‌تواند پیامدهایی در برخی حوزه‌ها از جمله حکمرانی به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم در روز ۱۹ خرداد، وی با اشاره به اینکه ما درک و باور نسبت به مسائل امنیتی داریم ولی تمام موضوعات را باید باهم ببینیم، تصریح کرد: در شرایط جنگ رمضان ترافیک استارلینگ با ترافیک اینترنت بین الملل برابری می‌کرد و این موضوع خطرناکی برای حکمرانی است.