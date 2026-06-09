نبض خبر
پروژه دور زدن تنگه هرمز با اتصال عربستان به ترکیه!
رسانههای ترکیه از طرح یک خط آهن راهبردی میان خلیج فارس و اروپا خبر میدهند. طرحی در دست بررسی است که یک شبکه ریلی بینالمللی را از سواحل دریای عمان تا اروپا ایجاد خواهد کرد که احیای راه آهن حجاز است. مسیر پیشنهادی این پروژه به ترتیب از مبدا عمان، عربستان سعودی، اردن، سوریه و در نهایت ترکیه و دریای مدیترانه است. در صورت اجرا، این کریدور ریلی میتواند خلیج فارس را از طریق خاک سوریه و ترکیه به شبکه حملونقل اروپا متصل کند و زمان و هزینه جابهجایی کالا میان آسیا، خاورمیانه و اروپا را کاهش دهد. مزایای احتمالی پروژه، افزایش تجارت میان کشورهای عربی و اروپا، کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی طولانی، توسعه زیرساختهای حملونقل منطقهای و تقویت جایگاه ترکیه بهعنوان دروازه زمینی میان آسیا و اروپاست اما طرحش در این مقطع پس از مسائل مطرح شده درباره تنگه هرمز و باب المندب بوده است. جزئیات فنی، مالی و سیاسی هنوز بهطور رسمی نهایی نشده اما اگر این کریدور عملیاتی شود، میتواند نقشه لجستیکی خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر راه آهن حجاز تنگه هرمز ویدیو
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الان حدود 20 ساله که وزارت راه و ترابری میخواد جاده ابریشم را در ایران احیا کنه هنوز نتونسته هر چند بار میاد میگه 2 کیلومتر خط اهن کشیدیم . همین جاده شمال از زمان جنگ ایران و عراق که تمام شد استارت خورده ببینید هنوز در چه وضعی هستش ؟ یک به این وزرای راه و شهرسازی و مسکن سازی !!!! بگه بابا رضا شاه پس چطوری اینهمه خط اهن را تو اون زمان بدون هیچ ماشین و تراکتور و کامیون و کوه کن با دست خالی کارگران کشید . واقعا درد داره .