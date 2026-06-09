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کد خبر:۱۳۷۸۰۶۸
کد خبر:۱۳۷۸۰۶۸
6188 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

پروژه دور زدن تنگه هرمز با اتصال عربستان به ترکیه!

رسانه‌های ترکیه از طرح یک خط آهن راهبردی میان خلیج فارس و اروپا خبر می‌دهند. طرحی در دست بررسی است که یک شبکه ریلی بین‌المللی را از سواحل دریای عمان تا اروپا ایجاد خواهد کرد که احیای راه آهن حجاز است. مسیر پیشنهادی این پروژه به ترتیب از مبدا عمان، عربستان سعودی، اردن، سوریه و در نهایت ترکیه و دریای مدیترانه است. در صورت اجرا، این کریدور ریلی می‌تواند خلیج فارس را از طریق خاک سوریه و ترکیه به شبکه حمل‌ونقل اروپا متصل کند و زمان و هزینه جابه‌جایی کالا میان آسیا، خاورمیانه و اروپا را کاهش دهد. مزایای احتمالی پروژه، افزایش تجارت میان کشورهای عربی و اروپا، کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی طولانی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و تقویت جایگاه ترکیه به‌عنوان دروازه زمینی میان آسیا و اروپاست اما طرحش در این مقطع پس از مسائل مطرح شده درباره تنگه هرمز و باب المندب بوده است. جزئیات فنی، مالی و سیاسی هنوز به‌طور رسمی نهایی نشده اما اگر این کریدور عملیاتی شود، می‌تواند نقشه لجستیکی خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر راه آهن حجاز تنگه هرمز ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
16
پاسخ
از طریق خط ریلی مگه میشه نفت جابجا کرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
9
پاسخ
وقطعا چین مجری این پروژه خواهد بود
افرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
15
پاسخ
الان حدود 20 ساله که وزارت راه و ترابری میخواد جاده ابریشم را در ایران احیا کنه هنوز نتونسته هر چند بار میاد میگه 2 کیلومتر خط اهن کشیدیم . همین جاده شمال از زمان جنگ ایران و عراق که تمام شد استارت خورده ببینید هنوز در چه وضعی هستش ؟ یک به این وزرای راه و شهرسازی و مسکن سازی !!!! بگه بابا رضا شاه پس چطوری اینهمه خط اهن را تو اون زمان بدون هیچ ماشین و تراکتور و کامیون و کوه کن با دست خالی کارگران کشید . واقعا درد داره .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
9
3
پاسخ
هرموقع انجام شدبه من خبربدید
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
9
1
پاسخ
هرچه ترافیک تنگه هرمز را کم کنند به نفع ایران و عمان است
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