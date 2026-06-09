هشدار قاطع وزیر ورزش درباره سایر پرچمها در بازی ایران
به گزارش تابناک، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه تمرین تیم ملی بوکس درباره شرایط میزبانی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: ما اگر پرچم یا نشان دیگری در استادیوم هنگام بازیهای ایران ببینیم، قطعا سرپرست تیم مسئولیت دارد بازی را متوقف کند. وظیفه برگزار کنندگان است که بروند اصلاح کنند و مجموعه امنیتی برگزار کننده مسئولیت دارد که شرایط بازی را برای تیم ما مهیا کند و تا زمانی که حل نشود ما میتوانیم بازی را ادامه ندهیم. امیدواریم این اتفاقات نیفتد چون گفتند ما همه الزامات را رعایت میکنیم.
وی درباره دیدار ایران - مصر موسوم به "بازی افتخار" و مخالفت دو کشور برای نحوه برگزاری این دیدار گفت: طبق اخباری که به ما و مصریها دادند، گفتند اصلا نگران این موضوع نباشید. به هر صورت ما امیدواریم که آنجا تیم ملی بازیهای درخشانی داشته باشد و مردم ما انتظارشان این است که بازیکنان جانانه با همت قویای که من در تک تکشان در کادر فنی سراغ دارم، آنها را شاد کنند. فارغ از نتیجه، برای مردم مهم است که تیم ما آنجا بازی خوبی ارائه بدهد و انشاءالله نتایج خوبی برای صعود به مرحله بعد بگیرند.
وزیر ورزش و جوانان درباره کارشکنی آمریکا در فروش سهمیههای بلیت ایران در جام جهانی گفت: این کارشکنیها که از ابتدا بوده، کاملا رفتار غیرحرفهای است و حتما شما بهتر از من میدانید که این رفتارها مختص ایران نیست. خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارند و الان از طرف کشورهای مختلف اعتراضات خیلی زیاد است. ما هم براساس قوانینی که فیفا دارد و منشور المپیک میگوید، وظیفهشان این است که میزبانی را در حد اعلا برای همه کشورها فارغ از اسم به عمل بیاورند.
دنیامالی ادامه داد: ضمن اینکه باید پیشبینی شرایط خوبی برای ما بکنند چون دیدند که ما کشوری نیستیم که زور را بپذیریم. این موضوع در حداقل دو جنگ ثابت شده است، بنابراین باید با ما با احترام برخورد کنند. بچههای ما انگیزه خیلی خوبی دارند و همه این کارشکنیهایی که انجام شده، کادر فنیمان و بچهها را همقسم کرده است. قطعا ما اخبار خوبی خواهیم شنید و فیفا تلاشش بر این است که شرایط میزبانی به استاندارد خود نزدیک شود. این بحث بلیتها را هم دوستان در حال پیگیری هستند تا در اختیار خود تیم ملی قرار بگیرد.
او در مورد حضور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی نیز گفت: بالغ بر هزار نفر از ایران در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا حضور خواهند داشت. سه ماه بیشتر ما فرصت نداریم و ورزش ما چه در خلال جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ ۴۰ روزه تعطیل نشد و بعد از این هم پیشبینیهای لازم را خواهیم داشت و داریم که تا زمان اعزام بچهها تعطیلی نداشته باشیم. انشاءالله نتایج خیلی خوبی را به ارمغان بیاورند. با همه این مشکلاتی که همه ما میدانیم هست قرار شده بچههای ما مدالهای بیشتری را نسبت به دوره قبل به دست آورند. بچههای ما مرد و زن روزهای سخت هستند و در واقع دختران و پسرانمان دارند سخت تمرین میکنند تا انشاءالله بتوانند برای ایران عزیز کسب افتخار کنند.
او در مورد مشکلات ویزا که برای برخی افراد و کشورها پیش آمده نیز گفت: خودم سالها و نزدیک به دو دهه سابقه عضویت فدراسیون جهانی دارم. یک وقتهایی الزاما اینطوری نیست که اگر به یک نفر ویزا ندادند سیاسی بوده و اگر فیفا تایید کرده حتما بدانید که مورد دیگهای بوده است. خیلی وقتها پیش میآید که خیلی از این ورزشکارانی که میخواهند بیایند داخل مسابقات جهانی به خاطر بعضی از مسائلی که اصلا ورزشی نیست دچار مشکل میشوند. بالاخره شما میبینید که یک نفر پرونده سنگین قضایی دارد یا مثلا بحثهای غیراخلاقی دارد یا حکم دادگاه ملی کشورش را دارد و فدراسیونهای جهانی موظف هستند که به این احکام احترام بگذارند. حالا اگر چنین موردی بوده و فیفا فردی را از لیست خارج کرده، نمیتواند جز آن عمل کند. فیفا دارد همه تلاشش را انجام میدهد هرچند که بعضی از رفتارهای فیفا اصالتاً قابل دفاع نیست مانند دادن جایزه به رئیس جمهور آمریکا.
او در مورد پاداش صعود تیم ملی در جام جهانی گفت: در بحث پاداش اگر صعود داشته باشند، دستورش را دادهایم.
دنیامالی در مورد اتفاقات و حاشیههای ووشو گفت: آن بچهها، بچههای ما هستند. به هر صورت رفتارشان قابل دفاع نیست ولی این بچهها برای ایران زحمت کشیدهاند. الان باید حاشیه را کنار بگذاریم. در حال حاضر ما ۹۰ روز بیشتر (تا بازیهای آسیایی) وقت نداریم. ووشو هم یکی از رشتههایی است که بسیار روی آن حساب میکنیم. بچههای خیلی خوبی داریم. کادر فنی خیلی خوبی داریم و همه مراقبتها را انجام خواهیم داد که این اتفاق فراموش شود و تلاش میکنیم که این خانواده مجدد دور همه جمع شود.