درگیری با ایران دشوارتر از آن بود که انتظار داشتیم!
به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، وزیر انرژی آمریکا روز سهشنبه در نشست جهانی انرژی شورای آتلانتیک در پاسخ به پرسشی درباره شرایط پیرامون ایران اظهار داشت: «ایران مجموعهای از سلاحهای جدید و ارزانقیمت در اختیار دارد.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال تقابل با این تسلیحات است، اذعان کرد که این سلاحها بیش از آنچه که واشنگتن مایلش بوده برای آنها دردسر ساخته است.
گفتنی است، تنشهای منطقهای از زمان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه تشدید شده است. آتشبس در هشتم آوریل با میانجیگری پاکستان برقرار شد، اما مذاکرات در اسلامآباد به توافق پایداری منجر نشد و در پی آن دونالد ترامپ از محاصره دریایی بنادر ایران و تنگه هرمز خبر داد که با واکنش قدرتمند ایران روبرو شد.
ایران پس از آغاز جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۹ اسفند ۱۴۰۴، اعلام کرد که تردد از تنگه هرمز برای کشتیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها ممنوع و برای کشتیهای تجاری دیگر کشورها مشروط به هماهنگی کامل با مقامات ایران خواهد بود. بسته شدن تنگه هرمز شوک بیسابقهای به بازارهای جهانی انرژی و مالی وارد کرده و موجب افزایش قیمت سوخت در بسیاری ازکشورها، بهویژه آمریکا و کشورهای اروپایی شده است.
دولت ترامپ در زمان جنگ تلاش کرد با اظهارات متناقض و دادن وعدههایی قیمتها را در بازار انرژی کنترل کند اما به گفته کارشناسان، کاخ سفید راهبرد مشخصی برای کنترل پیامدهای ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نداشته است. از همین رو، تاثیر این اظهارات بر بازارها آنی بود.
با این حال، ایران پس از برقراری آتشبس دو هفتهای با آمریکا با بازگشایی مشروط تنگه هرمز موافقت کرد، اما پس از نقض آتشبس درباره لبنان و درخواستهای زیادهخواهانه کاخ سفید که متعاقب آن دور اول مذاکرات در ۲۳ فروردین در اسلامآباد بینتیجه ماند، آمریکا اقدام به محاصره دریایی ایران کرد و در واکنش ایران نیز وضعیت تنگه هرمز را به دلیل بدعهدی طرف مقابل به حالت قبل بازگرداند.
مقامات ایران ضمن اعمال قانون بر کشتیهایی که قصد عبور غیرمجاز از این آبراه را دارند، ابتکار دریافت عوارض برای کشتیهای تجاری را مطرح کردهاند که طبق اعلام رسمی ایران، یک مرحله از اخذ عوارض به خزانه کشور واریز شده است.