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ریزش معدن در زرند؛ یک کارگر جان باخت

حادثه ریزش آوار در معدن زغال‌سنگ «گلتوت» از توابع شهرستان زرند، منجر به جان‌باختن یکی از کارگران این معدن شد. 
کد خبر: ۱۳۷۸۰۴۹
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ریزش معدن در زرند؛ یک کارگر جان باخت

به گزارش تابناک به نقل از مهر، این حادثه حوالی عصر روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه در فاصله ۱۰ کیلومتری دهستان «دشتخاک» زرند رخ داد و در زمان وقوع حادثه، پنج کارگر در بخش استخراج معدن مشغول فعالیت بودند که بر اثر ریزش ناگهانی بخشی از دیواره، «ابوالفضل محسن‌بیگی» از کارگران این معدن جان خود را از دست داد.

مدیر معدن گلتوت ضمن تأیید این حادثه و ابراز تأسف بابت درگذشت این کارگر گفت: در بررسی‌های اولیه، نقص فنی یا ایمنی خاصی در محل وقوع حادثه مشاهده نشده است.

مجید احدی، با تأکید بر پیگیری امور اداری و پرداخت کامل حق و حقوق قانونی متوفی، افزود: تمام تلاش مجموعه بر این است که با رعایت دقیق‌تر موازین ایمنی، از تکرار چنین حوادث ناگواری پیشگیری شود.

گفتنی است معدن زغال‌سنگ گلتوت یکی از واحدهای فعال در منطقه زرند است که هم‌ اکنون ۱۸۰ نیروی کار در آن به فعالیت تولیدی اشتغال دارند.

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