جزئیات تغییرات جدید کنکور ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ اعلام شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از موافقت اعضای شورای معین این شورا با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد تعداد دروس امتحان نهایی پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۶ به شش درس کاهش یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح مصوبات جلسه ۵۸۱ شورای معین این شورا اظهار کرد: در این جلسه، بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش، نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و تعداد دروس امتحان نهایی این پایه برای کنکور ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بود سوابق تحصیلی شش درس پایه یازدهم و تمامی دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در کنکور ۱۴۰۵ لحاظ شود و در کنکور ۱۴۰۶ نیز تمامی دروس پایه‌های یازدهم و دوازدهم مبنای تشکیل سابقه تحصیلی داوطلبان باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اعضای شورا با وجود تأکید بر کارشناسی بودن مصوبات گذشته، با توجه به شرایط خاص کشور، برگزاری بخشی از کلاس‌ها به صورت مجازی و همچنین در راستای کاهش فشارهای روحی و روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ موافقت کردند.

خسروپناه همچنین از کاهش تعداد دروس امتحان نهایی پایه یازدهم برای آزمون سراسری ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: بر این اساس، در کنکور سال ۱۴۰۶ تنها سوابق شش درس پایه یازدهم در کنار سوابق تمامی دروس پایه دوازدهم مبنای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: در آزمون سراسری ۱۴۰۵ که در اواخر مردادماه برگزار می‌شود، سوابق تحصیلی شش درس پایه یازدهم با تأثیر مثبت و سوابق تحصیلی تمامی دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در فرآیند پذیرش دانشجو اعمال خواهد شد.