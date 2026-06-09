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جزئیات تغییرات جدید کنکور ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ اعلام شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از موافقت اعضای شورای معین این شورا با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد تعداد دروس امتحان نهایی پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۶ به شش درس کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۴۳
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13314 بازدید
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جزئیات تغییرات جدید کنکور ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح مصوبات جلسه ۵۸۱ شورای معین این شورا اظهار کرد: در این جلسه، بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش، نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و تعداد دروس امتحان نهایی این پایه برای کنکور ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بود سوابق تحصیلی شش درس پایه یازدهم و تمامی دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در کنکور ۱۴۰۵ لحاظ شود و در کنکور ۱۴۰۶ نیز تمامی دروس پایه‌های یازدهم و دوازدهم مبنای تشکیل سابقه تحصیلی داوطلبان باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اعضای شورا با وجود تأکید بر کارشناسی بودن مصوبات گذشته، با توجه به شرایط خاص کشور، برگزاری بخشی از کلاس‌ها به صورت مجازی و همچنین در راستای کاهش فشارهای روحی و روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ موافقت کردند.

خسروپناه همچنین از کاهش تعداد دروس امتحان نهایی پایه یازدهم برای آزمون سراسری ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: بر این اساس، در کنکور سال ۱۴۰۶ تنها سوابق شش درس پایه یازدهم در کنار سوابق تمامی دروس پایه دوازدهم مبنای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: در آزمون سراسری ۱۴۰۵ که در اواخر مردادماه برگزار می‌شود، سوابق تحصیلی شش درس پایه یازدهم با تأثیر مثبت و سوابق تحصیلی تمامی دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در فرآیند پذیرش دانشجو اعمال خواهد شد.

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برچسب ها
خسروپناه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور مصوبه تغییرات کنکور کنکور 1405 سوابق تحصیلی تاثیر معدل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
پروانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
53
13
پاسخ
فکر کن یازدهم درس بخونی بعد یهو یه عده که درس نخوندن بیان اعتراض کنن تاثیر برداشته شه. حرفی ندارم متاسفم که به قشر درسخون جامعه بها نمیدید و پشتشون نیستید و میخواید یه نسل لوس بار بیاد که فکر کنه میتونه تنبلی کنه و تلاش نکنه و با اعتراض همه چیو حل کنه
پاسخ ها
سارینا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
خب عزیزم تو خوندی نمره خوب گرفتی با مثبت شدن باز تاثیرش هست دیگه فرقی نمیکنه که
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
کسیکه درش رو درست خونده توی کنکورهم نمرت خوب میارهه
اونیکه درست درس نخونده کنکور هم عقب میفتت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
22
پاسخ
برای پایه یازدهم شش درس امتحان نهایی چه دروسی هستن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
18
پاسخ
جناب خسرو پناه
هر روز یک حرفی بزن
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