عملیات نفوذ حزب الله لبنان به داخل اراضی اشغالی نشان داد که حتی با وجود گشت‌های گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، امکان نفوذ به حریم هوایی و خاک اراضی اشعالی وجود دارد.

عملیات ویژه نفوذ حزب الله به داخل اسرائیل؛ شکست بزرگ اطلاعاتی و عملیاتی برای ارتش اسرائیل

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی رژیم اشغالگر گزارش داد: یک فرد مسلح توانسته است از لبنان وارد اسرائیل شود و از داخل این اراضی به سوی نیرو‌های اسرائیلی تیراندازی کند.

رادیو ارتش اشغالگر گزارش داد: این قطعاً رخدادی استثنایی است، به خصوص با توجه به اینکه نیرو‌های ما یک نوار امنیتی به عمق چندین کیلومتر را در داخل خاک لبنان حفظ کرده‌اند.

رسانه‌های عبری اعلام کردند وضعیت هشدار در شهرک‌های «مسگاو عام» و «المناره» پس از تلاش برای نفوذ از لبنان همچنان ادامه دارد.

در همین حال، رئیس شورای شهرک «مرگلیوت» روایت ارتش اسرائیل درباره شهادت نیرو‌های مقاومت در جنوب لبنان را رد و تاکید کرد که آنها موفق به عبور از مرز شده و در داخل اراضی اشغالی تیراندازی کرده‌اند.

برخی رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که شب گذشته تلاش برای نفوذ از سوی نیرو‌های حزب‌الله به شهرک‌های صهیونیست‌نشین صورت گرفته، اما جزئیات آن منتشر نشده است. به گفته این منابع، از ساکنان شهرک‌های مسگاو عام، مرگلیوت و المناره خواسته شده به پناهگاه‌ها و اماکن امن بروند و وضعیت اضطراری همچنان برقرار است.

گزارش‌ها حاکی است ارتش اسرائیل در پی این رخداد به حالت آماده‌باش درآمده و بالگرد‌ها و پهپاد‌هایی را در امتداد مرز لبنان به پرواز درآورده است.

رسانه‌های عبری همچنین اعلام کردند نیرو‌های صهیونیستی در جست‌وجوی یک نیروی دیگر حزب‌الله در منطقه الجلیل هستند. بر اساس این گزارش‌ها، شهرک‌های واقع در الجلیل علیا پس از این حادثه بسته شده‌اند.

درگیری مسلحانه در نزدیکی کوه‌های «رامیم» در الجلیل علیا و در مجاورت مرز لبنان گزارش شده است. به گفته منابع اسرائیلی، نیروی حزب‌الله با سلاح به سوی نیرو‌های ارتش اسرائیل تیراندازی کرده است.

رسانه‌های عبری عنوان داشتند از صهیونیست‌ها خواسته شده در منازل خود بمانند؛ هم‌زمان سطح آماده‌باش افزایش یافته است.

عزیمت نیرو‌های ویژه اسرائیل به نقاط مرزی

پس از عملیات نفوذ حزب الله به داخل فلسطین اشغالی، منابع صهیونیستی خبر دادند ارتش این رژیم یک گروه از یگان تکاوری «شایِتِت ۱۳» را به مرز‌های مشترک با لبنان اعزام کرده است.

شایِتِت ۱۳یکی از سه یگان فوق ویژه اصلی در ارتش اسرائیل است. مأموریت این یگان، انجام برخی از «عملیات‌های نجات» و عملیات‌های موسوم به «ضدتروریستی» ارتش اسرائیل است.

این در حالی است که هنوز ارتش اسرائیل به طور قطع نمی‌داند چند نفر از نیرو‌های حزب الله از مناطق مرزی وارد فلسطین اشغالی شده‌اندو عملیات جست‌و‌جو همچنان ادامه دارد.

«دورون کدوش» خبرنگار نظامی رادیو ارتش اسرائیل از این مسئله با عنوان رویدادی بی‌سابقه یاد کرد که معادلات درگیری را از ابتدای جنگ اسرائیل با حزب الله به هم میریزد.

کدوش در این زمینه گفت: آخرین باری که نیرو‌های حزب‌الله از لبنان نفوذ کردند، در ژانویه ۲۰۲۴ در منطقه «هار دوف» (مزارع شبعا) بود، اما آن منطقه به عنوان یک منطقه باز یاد می‌شود که پشت حصار امنیتی قرار داشت.

وی با بیان اینکه مزارع شبعا ناهمواری‌های زیادی دارد، تصریح کرد، نیرو‌های حزب الله، اما این بار خود را به عمق یک منطقه غیرنظامی در نزدیکی شهرک‌ها و شهر‌های صهیونیستی رسانده‌اند؛ مسئله‌ای که یک «رویداد بی‌سابقه است و از هفته‌های اول آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ رخ نداده است».

این خبرنگار صهیونیست بر این باور است عملیات امروز نیرو‌های حزب الله یک شکست راهبردی است که به سیستم دفاعی کنونی ارتش رژیم در مرز‌های شمالی ضربه می‌زند.

به گزارش تابناک، این رویداد به عنوان یک شکست اطلاعاتی و عملیاتی برای ارتش اسرائیل ارزیابی شده است. ارتش اسرائیل بار‌ها اعلام کرده بود که کنترل کاملی بر جنوب لبنان و مناطق مرزی دارد. در چنین فضایی، وقوع این نفوذ یک شکست اطلاعاتی و عملیاتی بزرگ برای ارتش اسرائیل تلقی می‌شود.

همچنین این رویداد نشان داد که حتی با وجود گشت‌های گسترده ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، امکان نفوذ به حریم هوایی و خاک اراضی اشعالی وجود دارد. این امر به طور مستقیم احساس امنیت ساکنان شمال اسرائیل را که اخیراً به خانه‌های خود بازگشته‌اند، تضعیف می‌کند.

برای حزب الله، نمایش توانایی «لمس کردن» دشمن در خاک خودش، یک پیروزی رسانه‌ای مهم برای حفظ روحیه نیروهایش و نشان دادن تداوم قدرت بازدارندگی خود است.