نگرانی گوترش از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و خواستار برقراری و رعایت آتش‌بس در ایران، لبنان و غزه شد.