نگرانی گوترش از تشدید تنشها در خاورمیانه
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد روز سهشنبه نسبت به تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و خواستار برقراری و رعایت آتشبس در ایران، لبنان و غزه شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۲۱| |
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گوترش در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «من عمیقا از تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه نگران هستم. همه حملات باید فورا متوقف شوند. آتشبسها در ایران، لبنان و غزه باید به طور کامل رعایت شوند.»
دبیرکل سازمان ملل افزود که برای درگیریهای منطقه هیچ راهحل نظامی وجود ندارد و دیپلماسی تنها مسیر پیش رو است.
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