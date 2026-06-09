لحظه ترور معاون اطلاعات ارتش روسیه در مسکو

همزمان با ادامه جنگ روسیه و اوکراین، مقامات روس خبر کردند که جان کلنل دامیر داویدوف، معاون اطلاعات ارتش روسیه بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در حومه شرقی مسکو کشته شد. این انفجار در نزدیکی همان شهری رخ داده است که سال گذشته سپهبد یاروسلاو موسکالیک در آن ترور شد. او که معاون رئیس اداره اصلی عملیات ستاد کل بود، در یک بمب‌گذاری خودرو کشته شد. دفتر دادستانی منطقه مسکو اعلام کرد که بر تحقیقات در مورد این انفجار نظارت دارد اما هنوز هیچ مظنون یا انگیزه‌ای معرفی نشده است. لحظات این ترور را می‌بینید.