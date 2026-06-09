توقیف اموال بیش از ۲۰۰ وطنفروش
سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و توقیف بیش از ۲۰۰ مورد از اموال وطن فروشان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۹۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اصغر جهانگیر در این باره گفت: رویکرد قوه قضائیه برای مصادره اموال کسانی که نسبت به میهن شان خیانت کرده و می کنند و با گرا دادن به دشمن تلاش می کنند که جنگ را بر جامعه ما تحمیل کنند، بازدارنده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد از اموال وطن فروشان شناسایی و توقیف شده است، افزود: روند شناسایی و توقیف سایر اموال کسانی که به عنوان خائن و مزدور شناخته میشوند، همچنان با جدیت توسط دستگاه قضائی دنبال میشود و این اقدامات تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
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