اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام میشود
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مقامات ایرانی و آمریکایی در موضع گیریهای اخیر خود در خصوص حصول توافقی قریب الوقوع اظهار خوشبینی کردهاند.
در این راستا، «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفته است: تبادل نظرات برای رسیدن به متن نهایی با آمریکا ادامه دارد.
ایروانی روز دوشنبه به وقت محلی پس از نشست شورای امنیت درباره افغانستان افزود که آمریکا و ایران از طریق پاکستان «در حال ارائه و تبادل دیدگاهها و نظرات برای رسیدن به متن نهایی» هستند.
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «هنوز به متن نهایی دست نیافتهایم»، اما در حال پیگیری هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار آسوشیتدپرس که «آیا این روند تا پایان ماه جاری میلادی (ژوئن) به نتیجه خواهد رسید؟»، گفت: «امیدواریم. امیدواریم.»
سفیر ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد که آتشبس «جامع» بوده و کل منطقه از جمله لبنان را دربر میگیرد.
ایروانی گفت: «فکر میکنم همه طرفها به آتشبس بازگشتهاند.»
همچنین در این راستا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرده است که دو طرف در مرحله نهاییسازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
وی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد میکند و آزادسازی اموال بلوکهشده ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.
به گزارش تابناک، از طرف دیگر مقامات آمریکایی نیز در خصوص حصول توافق قریب الوقوع ابراز خوشبینی کردهاند.
«جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه اعلام کرد: «تحولات ماههای اخیر فضایی را برای دستیابی به یک توافق بلندمدت درمورد مسئله هستهای ایران ایجاد کرده است».
ونس در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت: «[دونالد] ترامپ [رئیس جمهور [آمریکا] معتقد است که توافق بلندمدت درمورد برنامه هستهای ایران امکانپذیر است و حق با اوست».
وی در ادامه مدعی شد: «مهمترین چیز در هر توافقی با ایران، آنچه روی کاغذ نوشته شده نیست، بلکه تأیید تعهد تهران به اجرای آن است.
در صورت دستیابی به توافق، ما به راستیآزمایی پایبندی ایران به تعهداتش در درازمدت ادامه خواهیم داد». این مقام آمریکایی با ادعای اینکه یکی از مهمترین کاستیهای توافق هستهای قبلی، عدم وجود سیستم بازرسی برای اطمینان از عدم تولید سلاح هستهای بود؛ اظهار داشت: «اگر توافقی حاصل شود و اجرای آن تأیید شود، دستاورد بزرگی برای مردم آمریکا خواهد بود».
ونس با بیان اینکه آمریکا وارد جنگ طولانیمدت با ایران نخواهد شد، افزود: «ایران هم نمیخواهد جنگ ادامه یابد، زیرا به نفعش نیست و مسائل جدی را روی میز مذاکره قرار میدهد». پیش از وی نیز ترامپ در مصاحبه با شبکه «سیانان» مدعی شده بود که آمریکا هماکنون در حال مذاکره با ایران است.
ونس همچنین در مصاحبهای دیگر به «فاکس نیوز» گفته بود: «اسرائیلیها و ایالات متحده منافع مشترک زیادی دارند، اما ما همچنین موقعیتهایی داریم که منافعمان متفاوت است. اگرچه اسرائیل اهداف خودش را دارد، هدف اصلی ایالات متحده این بوده که مطمئن شود ایران به سلاح هستهای نرسد. ما فضای لازم را ایجاد کردهایم که در آن میتوانیم به توافقی بلندمدت برای مسئله هستهای ایران دست یابیم.»
از طرف دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ نیز ادعا کرده بود: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبهها و جزئیات نهایی توافق در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد.
ترامپ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ برابر با اول ژوئن ۲۰۲۶ هم در مصاحبه با شبکه تلویزیونیای بی سی نیوز بار دیگر ادعا کرد که فکر میکند «طی هفته آینده» با ایران برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید.
به گزارش تابناک، متعاقب درگیری ۱۶ ساعته اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی نیز ترامپ اعلام کرده بود که توافق نزدیک بوده و میخواسته آنرا همین روزها اعلام کند.
از طرف دیگر یک منبع پاکستانی به شبکه العربیه گفته است: اسلامآباد در حال انجام تماسها و رایزنیهایی با همه طرفهاست تا در همین هفته به یک تفاهم دست یابد.
همچنین اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع ویژه خود مدعی شده که ایران پیشنویس پیشنهاد جدیدش را برای ایالات متحده ارسال کرده و طبق این ادعا، این پیشنهاد در بررسی اولیه، برای طرف آمریکایی «قابل قبول» بوده است.
هر توافقی در جهت نزدیک تر شدن آمریکا و اسرائیل به اهداف خود است.
هدف اول هرمز و اورانیوم هست.
بعد خواهید دید چیکارمون میکنن.
من میدونستم
و
رقیق نمودن اورانیوم در داخل ایران مشروط بر رفع تمامی تحریم هاست.
جنگ فقط فقر و مرگ داره ، حتی یک روز بدون جنگ هم غنیمته