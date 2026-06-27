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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۷۹۶۹
کد خبر:۱۳۷۷۹۶۹
1500 بازدید

دوربین‌های تله‌ای چه هستند و چه کاربردی دارند؟

دوربین‌های تله‌ای در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای علمی برای ردیابی حیوانات نادر و گریزپا تبدیل شده‌اند؛ از پلنگ آمور در شرق روسیه تا پلنگ برفی آسیای مرکزی، گربه کوهی آند و گربه طلایی آفریقایی. این دوربین‌ها با تشخیص گرما و حرکت فعال می‌شوند و بدون دخالت انسان، هفته‌ها در طبیعت باقی می‌مانند. تصاویر ثبت‌شده با آن‌ها به دانشمندان کمک می‌کند جمعیت گونه‌های در معرض خطر را برآورد کنند، مسیر کاهش یا افزایش آن‌ها را بفهمند و حتی شکارچیان غیرقانونی را شناسایی کنند. این ویدیو نشان می‌دهد فناوری چگونه به ابزاری حیاتی برای حفاظت از گربه‌سانان وحشی تبدیل شده است. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی می‌بینید.
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دوربین حیات وحش ویدیو
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