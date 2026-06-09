گرمترین نقطه جهان در ایران
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس در ایستگاه کهورک استان و قرارگیری این منطقه در صدر فهرست گرمترین نقاط جهان خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محسن حیدری اظهار کرد: ایستگاه تازهتأسیس «کهورک» در مجاورت دروازه ورودی کویر لوت، عصر دیروز (۱۸ خرداد ۱۴۰۵) دمای ۵۰ درجه سلسیوس را ثبت کرد تا برای دومین روز متوالی ضمن تکرار رکورد گرمترین نقطه ایران، بالاترین دما را در میان گزارشهای جهانی ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص دهد.
وی افزود: بررسی دادههای سرویس بینالمللی پایش آبوهوا (OGIMET) نشان میدهد که بالاترین دمای ثبتشده در سایر نقاط جهان طی این مدت، ۴۹ درجه سلسیوس در شهر سیبی پاکستان بوده است. با این احتساب، ایستگاه کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه، از این رکورد عبور کرد و در جایگاه نخست گرمترین نقاط جهان قرار گرفت.
استقرار توده هوای گرم در سیستان و بلوچستان
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در خصوص وضعیت دمایی سایر نقاط استان تصریح کرد: در شبانهروز گذشته دمای ۲۴ ایستگاه هواشناسی استان به ۴۰ درجه سلسیوس و بالاتر رسید که از این تعداد، ۱۲ ایستگاه دمای ۴۵ درجه و بیشتر را تجربه کردند؛ این آمار نشاندهنده استقرار توده هوای بسیار گرم بر گستره استان است.
وی درباره وضعیت دمای زاهدان گفت: دمای مرکز سیستان و بلوچستان نیز با افزایش ۶ درجهای نسبت به روز قبل، به ۴۱ درجه سلسیوس رسید.
حیدری خاطرنشان کرد: از امروز با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان، ضمن افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک، روند کاهش نسبی دما در بخشهایی از استان آغاز خواهد