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قیمت شکر اعلام شد+جزییات

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر اعلام کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۱۲۵ هزار تومان است.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۳۴
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5944 بازدید
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۵
قیمت شکر اعلام شد+جزییات

مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: با افزایش تقاضا در پیک مصرف از اوایل تیرماه پیش بینی می شود که توزیع شکر با چالش روبرو شود که‌ در حال برنامه‌ریزی برای رفع این کمبود هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ قوام معنوی مصرف ماهانه شکر را ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: پیش بینی می‌شود با رسیدن به پیک برداشت میزان مصرف ماهانه شکر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن برسد.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در کشور مصرف می شود، گفت: با احتساب تولید داخل، یک میلیون تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود  بنابراین باید تا پایان تابستان ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تنی شکر باید وارد شود.

وی ادامه داد: با توجه به قدرت خرید خانوار، رقم کالابرگ هرچه سریع‌تر باید افزایش یابد تا خانوارها در تامین مایحتاج کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشند.

قوام معنوی با بیان اینکه قیمت شکر تغییری نداشته است، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۱۲۵ هزار تومان است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
2
پاسخ
حالا برو بگرد با این قیمت پیدا کن
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
1
پاسخ
خدا را شکر تحریم‌ها و اسنپ بک و جنگ بی اثر بوده اند
صمد سید تقوی وایقان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
2
پاسخ
شکر 3 هزار تومانی را ظرف دو سال رساندند به 125 هزار تومان... یاشاسین پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
3
پاسخ
قیمت یک محصول مگه چند بار گرون میشه؟
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
0
3
پاسخ
یه بیست در صد به مستمری من اضافه کردید هر ماه بیست‌تا بیست در صد از جیبم میکشید. نان، آب، برق، گاز ،تلفن،میوه، گوشت، مرغ،اجاره، و هزار کوفت و زهر مار دیگه که از ضروریات اولیه‌ی زندگی‌ست. سفر و قطار و هواپیما و ... هم پیشکش.اینکه دوزار بدید پنجزار پس بگیرید هنر نیست، مشکلی هم از حقوق‌بگیر حل نمیکنه، هنر اینه که جلوی تورم زشت رو بگیرید تا هر کسی با درآمد خودش تصمیم بگیره.
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