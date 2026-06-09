«فاطمه مهاجرانی» امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد در نشست خبری این هفته خود که در محل «موزه سینمای ایران» برگزار شد، ضمن گرامیداشت ۲۳ خردادماه روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی، گفت: شاهد بودیم که چگونه نیروهای مسلح ما با اقتدار، عزت ملی‌مان را مجدداً زنده کردند و چگونه با وحدت و انسجام توانستیم در مقابل رژیم صهیونیستی و در مقابل ارتش آمریکا بایستیم. فراموش نکنیم که ایستادگی مردم ایران هم در چهل روزِ دفاع مقدسِ سوم و هم‌چنین در این ایام، نشان از آن دارد که با وحدت می‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: هفته محیط زیست را به تمام فعالان محیط زیست تبریک می‌گویم، یکی از کارهای بزرگی که در دولت چهاردهم انجام شد این بود که ۱۲ میلیون متر مکعب کاهش فلرسوزی اتفاق افتاد که یکی از مطالبات مهم مردم مناطق جنوبی کشور بود.

سخنگوی دولت ضمن قدردانی از خانه هنرمندان، خانه سینما و خانه تئاتر برای تقدیر از خانواده امدادگران جنگ تحمیلی سوم و همچنین هنرمندانی که یاد شهدای میناب را گرامی داشتند، خاطر نشان کرد: دولت به شدت علاقمند به افزایش مبلغ کالابرگ است اما نکته اینجاست، تا زمانی که برای اجرای یک طرح، منبع پایدار تعریف نشود، اجرای آن متزلزل خواهد بود. دولت در خصوص مدیریت هوشمند یارانه‌ها در حال تلاش است که این مبالغ به صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر برسد، همچنین دستور رئیس‌جمهور پیدا کردن منبع پایدار برای افزایش مبلغ کالابرگ است.



محدودیت‌های اینترنت به تدریج رفع خواهد شد

مهاجرانی با تاکید بر اینکه دولت بر این باور است که باید منویات رهبری شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی -به عنوان بخشی حقیقی از زیستِ مردم از طریق حکمرانی صحیح- به مرحله اجرا درآید، گفت: موضوع اصلی در این فضا، همان حکمرانی است؛ لذا بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد و جمع‌بندی‌های صورت گرفته، اینترنت در حال بازگشت است و به تدریج محدودیت‌ها برداشته می‌شود.

وی بیان کرد: برخی مشکلات فنی وجود دارد که امیدواریم به سرعت برطرف شده و به وضعیت پیشین بازگردیم.



دولت برای اصلاح وضعیت یارانه دهک‌های درآمدی چه برنامه‌ای دارد؟

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه دولت برای اصلاح وضعیت یارانه‌ دهک‌های درآمدی، اظهار کرد: یارانه‌ها باید به کسانی اختصاص یابد که این مبالغ در معیشت و زندگی آنان نقش آفرین باشد. با این حال، با توجه به موضوعات متعدد و دستورات صادر شده از سوی رئیس‌جمهور، بحث در مورد شش دهک اول باید به صورت ویژه بررسی شود.

مهاجرانی با اشاره به اینکه حذف یارانه‌ برخی دهک‌ها با "مدیریت هوشمندانه" آن‌ها پیوند دارد، تاکید کرد: در این خصوص ۲ ابزار یا سازوکار برای شناسایی وجود دارد؛ نخست، سامانه رفاه ایرانیان، و دوم، طراحی «پروفایل اقتصادی» که در حال انجام است. هدف اصلی دولت این است که رقم یارانه به دست کسانی برسد که در معیشت و زندگی آنان نقش معناداری داشته باشد و به درستی توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه ساختار بودجه بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای از پیش تعیین شده طراحی و تنظیم خواهد شد، گفت: دولت از ابتدای استقرار خود، با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، برنامه مقاوم‌سازی اقتصادی را به هیات وزیران ارائه کرد و چنانچه با توجه به شرایط جنگی نیاز به انجام اصلاحاتی در بودجه باشد، حتماً این اقدام صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت با تقدیر از صبر و شکیبایی آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم، خاطر نشان کرد: می‌دانیم که اقامت خارج از منزل، در هتل، یا در منزل دیگران، برای کسانی که خانه‌هایشان را از دست داده‌اند، بسیار دشوار است. این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و با توجه به واگذاری وظایف مربوطه و تأمین بودجه صورت گرفته، مطالبات این عزیزان را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر مسائل آنان را مرتفع کنیم.



پیش‌بینی قطعی میزان و ساعات خاموشی‌ها میسر نیست

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی در خصوص موضوع مهم تأمین پایدار برق، به ویژه در فصل تابستان و با توجه به چالش ناترازی تولید و مصرف، گفت: پیش‌بینی قطعی ساعات سهمیه‌بندی خاموشی برای منازل، هم‌اکنون میسر نیست. این میزان به عوامل متعددی از جمله شدت گرمای هوا، میزان همراهی و همکاری مشترکین در مدیریت مصرف و همچنین میزان موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی و تعمیرات اساسی بستگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه کاهش ۱۰ درصدی مصرف مشترکین، می‌تواند وضعیت بسیار بهتری در تأمین برق ایجاد کند، تصریح کرد: مفهوم ناترازی در صنعت برق به معنای وجود تفاوت معنادار بین میزان تولید و مصرف برق است. تقسیم و برنامه‌ریزی فشار ناشی از این ناترازی بین بخش‌های مختلف، از جمله خانگی و تولیدی، بر اساس یک رویکرد چندوجهی صورت می‌گیرد که شامل اقدامات در دو حوزه اصلی است؛ اقدامات در سَمت تولید (وزارت نیرو) و همچنین توسعه ظرفیت نیروگاهی.

سخنگوی دولت تکمیل پروژه‌های شبکه برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی، مدیریت مصرف و همچنین برخورد با مصارف غیرمجاز و غیرمعمول همچون استخراج رمز ارز بدون مجوز را از دیگر اقداماتی دانست که می‌تواند در مدیریت شرایط فعلی تاثیرگذار باشد.

مهاجرانی با به تصویر کشیدن تصویر از دشواری‌ها و جان‌فشانی‌های کارکنان صنعت برق، خاطر نشان کرد: وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی این امر، با تمام توان در تلاش است تا با همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود، شاهد حداقل خاموشی‌ها باشیم. امید است با همکاری همگانی، این چالش فصلی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.



فرآیند درخواست متقاضیان و مشکلات حقوقی ۲ عامل مهم عدم اجرای کامل مصوبه مسکن مهر

وی در خصوص عدم اجرای کامل مصوبه مسکن مهر، گفت: اجرای کامل این مصوبه به ۲ دلیل «فرآیند درخواست متقاضیان» و همچنین «مشکلات حقوقی و استعلامات ملکی» با چالش‌هایی روبرو است که منجر به تأخیر در برخی مناطق شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه واگذاری عرصه به صورت قانونی، نیازمند درخواست رسمی از سوی متقاضیان است، اظهار کرد: دولت نمی‌تواند به صورت اجباری این واگذاری را انجام دهد و فرد متقاضی باید ابتدا درخواست خود را ارائه کند.

مهاجرانی در خصوص مشکلات حقوقی و استعلامات ملک نیز گفت: فرایند انتقال ملک نیازمند طی مراحل قانونی دقیقی است، از جمله اخذ استعلامات لازم از مراجع ذیربط مانند اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین شهرداری‌ها برای دریافت پایان کار.

وی اضافه کرد: هرگونه نقص یا عدم تکمیل این استعلامات، منجر به تعلل در فرایند انتقال مالکیت خواهد شد. این موارد به عنوان گلوگاه‌هایی در فرایند انتقال، نیازمند دقت و پیگیری کامل هستند. دولت برای رفع مشکلات مسکن مهر، اقداماتی صورت داده است از جمله اینکه وزارتخانه‌های مربوطه، از جمله وزارت راه و شهرسازی، پیگیری جدی را برای تحقق این امر و حل مشکلات طرح مسکن مهر در دستور کار دارند.



ایران و لبنان، نیروهای نیابتی هم نیستند

سخنگوی دولت در خصوص اتفاقات اخیر لبنان، اظهار کرد: ایران و لبنان نه نیروهای نیابتی یکدیگر هستند و نه برای هم می‌جنگند، بلکه ایران و لبنان دشمنی مشترک دارند؛ دشمنی که هم نابودی لبنان را می‌خواهد و هم تجزیه، تضعیف و بی‌هویتی ایران را در سر می‌پروراند.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه رهبر شهید عزیز انقلاب اسلامی نیز تأکید فرمودند که رژیم صهیونیستی با ایران دشمنی تمدنی دارد، گفت: بدیهی است که هم مسیر دیپلماسی و هم مسیر بهره‌گیری از قدرت دفاعی، به‌طور کامل برای احقاق حقوق مردم ایران به کار گرفته خواهد شد و در این مسیر از هیچ ابزاری فروگذار نخواهیم کرد.

وی افزود: تیم دیپلماسی ما متشکل از افرادی است که به شدت به میدان آگاهی دارند؛ دکتر قالیباف، فرمانده جنگ بوده‌اند و دکتر عراقچی، از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند. از این رو، هیات مذاکره‌کننده، هم میدان را به‌خوبی می‌شناسد و هم با دیپلماسی آشناست.