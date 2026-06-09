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اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در سکوت خبری

کن کلیپنستین، روزنامه‌نگار آمریکایی، مدعی شده است که ایالات متحده در سکوت خبری نیرو‌هایی از لشکر ۸۲ هوابرد را به اسرائیل اعزام کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۲۱
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6075 بازدید
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اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در سکوت خبری

به گزارش تابناک؛ کن کلیپنستین، روزنامه‌نگار آمریکایی، مدعی شده است که ایالات متحده در سکوت خبری نیروهایی از لشکر ۸۲ هوابرد را به اسرائیل اعزام کرده است؛ اقدامی که به گفته او با جدیدترین طرح‌های مشترک واشنگتن و تل‌آویو برای تصرف جزیره خارک، مهم‌ترین پایانه صادرات نفت ایران، ارتباط دارد.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
5
پاسخ
چه مجهز آمده اند
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