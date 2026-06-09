رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که توافقی برای پایان دادن به تنش‌ها با ایران ممکن است ظرف دو تا سه روز آینده نهایی شود؛ توافقی که به گفته او مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خواهد شد و به بازگشایی فوری تنگه هرمز می‌انجامد.

دونالد ترامپ بامداد سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر می‌تواند «ظرف دو یا سه روز آینده» محقق شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ ترامپ که پس از حضور در مسابقات فینال NBA در مدیسون اسکوئر گاردن با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت این توافق نه‌تنها مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد، بلکه به بازگشایی فوری تنگه هرمز نیز منجر می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که ایران و اسرائیل پس از شدیدترین تنش‌های میان دو طرف از زمان برقراری آتش‌بس شکننده در اوایل ماه آوریل، با توقف حملات متقابل موافقت کرده‌اند.

او پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست‌جمهوری «ایرفورس وان» به خبرنگاران گفت: «آن‌ها مدام در حال حمله به یکدیگر بودند و اکنون هر دو طرف، از طریق من، پذیرفته‌اند که این حملات را متوقف کنند.»

ترامپ در ادامه افزود: «ما در مراحل پایانی چیزی قرار داریم که یک توافق بسیار، بسیار خوب خواهد بود؛ توافقی که به هیچ شکل و صورتی اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تحولات مربوط به روابط تهران و واشنگتن و همچنین وضعیت آتش‌بس میان ایران و اسرائیل همچنان در کانون توجه افکار عمومی و بازارهای جهانی قرار دارد و هرگونه توافق احتمالی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر امنیت منطقه و بازار انرژی جهان داشته باشد.

سی‌ان‌ان همچنین در گزارشی دیگر نوشت: دونالد ترامپ در یک گردهمایی تلفنی انتخاباتی در حمایت از لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، درباره روند مذاکرات با ایران اظهارات تازه‌ای مطرح کرد.

ترامپ مدعی شد: «اکنون در حال مذاکره هستیم و آن‌ها می‌خواهند به یک توافق بسیار خوب دست پیدا کنند.» او در اظهاراتی متوهمانه مدعی شد که «آن‌ها حاضرند همه‌چیز را به ما بدهند و حاضرند سلاح هسته‌ای نداشته باشند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: «فکر می‌کنم ما در این نبرد در حال پیروزی هستیم، اما شما واقعاً طی دو هفته آینده شاهد پیروزی خواهید بود؛ زمانی که ما پیروزی کامل را اعلام کنیم. این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق می‌افتد و قیمت نفت نیز به شدت کاهش خواهد یافت.»

سی‌ان‌ان در گزارش خود تاکید کرد: این نخستین بار نیست که ترامپ از بازه زمانی «دو هفته» برای وعده پیشرفت‌های مهم استفاده می‌کند. آتش‌بسی که در ۷ آوریل میان ایران و آمریکا اعلام شد نیز در ابتدا قرار بود دو هفته دوام داشته باشد تا دو طرف بتوانند توافق نهایی برای پایان جنگ را تکمیل کنند.

ترامپ همچنین در گفت‌وگو با برنامه «میت د پرِس» (Meet the Press) به این پرسش پاسخ داد که اگر ایران تا این اندازه مشتاق توافق است، چرا هنوز آن را نپذیرفته است؟

او در پاسخ گفت: «چون آن‌ها قوی هستند. آن‌ها غرور دارند. کارهایی وجود دارد که هرگز تصور نمی‌کردند مجبور به انجام آن شوند، اما اکنون ناچارند آن‌ها را انجام دهند. آن‌ها انتخاب دیگری ندارند و این روند کمی زمان می‌برد.»

اظهارات جدید ترامپ در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و بازارهای جهانی قرار دارد و هرگونه تحول در این روند می‌تواند بر وضعیت امنیتی منطقه و همچنین قیمت جهانی انرژی تأثیرگذار باشد.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه نیز در گفتگو با فاکس‌نیوز تاکید کرد که در صورت حصول توافق با ایران، ایالات متحده آن را در بلندمدت راستی‌آزمایی خواهد کرد. ونس همچنین گفت که دستیابی به چنین توافقی برای آمریکا یک «پیروزی بزرگ خواهد بود.»

ونس در گفت‌ وگو با «جسی واترز» مجری فاکس نیوز گفت: «اسرائیلی‌ها و ایالات متحده منافع مشترک زیادی دارند. اما در عین حال، در برخی موارد منافع ما از یکدیگر فاصله می‌گیرد و فکر می‌کنم رئیس‌جمهور ترامپ در این زمینه کاملاً روشن گفته است که هرچند اسرائیل اهداف خاص خود را دارد، هدف اصلی ایالات متحده در قبال ایران این است که اطمینان حاصل کند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.»



وی افزود: «در طول یک سال و نیم گذشته، ما فضای لازم را ایجاد کرده‌ایم که رئیس‌جمهور معتقد است و و من هم فکر می‌کنم حق با اوست که می‌توانیم به یک راه‌حل بلندمدت برای مساله هسته‌ای ایران دست پیدا کنیم.»

ونس ادامه داد: « ممکن است (رژیم) اسرائیل از این موضوع خوشش بیاید یا نیاید، اما در نهایت ما معتقدیم که این رویکرد به نفع ایالات متحده آمریکا است.»

وی همچنین گفت که واشنگتن به دنبال کردن این هدف ادامه خواهد داد، زیرا «این همان کاری است که رئیس‌جمهور ایالات متحده برای انجام آن انتخاب شده است.»

ونس در عین حال ادعا کرد: «بیایید صادق باشیم. ایرانی‌ها نمی‌خواهند این جنگ ادامه پیدا کند. این به نفع آنها نیست. آنها در حال آمدن به پای میز مذاکره هستند و پیشنهادهای واقعی و جدی مطرح می‌کنند. اگر به این توافق برسیم، یک موفقیت بزرگ و چشمگیر برای مردم آمریکا خواهد بود.»

ایران چه موضعی دارد؟

امیرسعید ایروانی روز دوشنبه به وقت محلی پس از نشست شورای امنیت درباره افغانستان افزود که آمریکا و ایران از طریق پاکستان «در حال ارائه و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات برای رسیدن به متن نهایی» هستند.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «هنوز به متن نهایی دست نیافته‌ایم» اما در حال پیگیری هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار آسوشیتدپرس که «آیا این روند تا پایان ماه جاری میلادی (ژوئن) به نتیجه خواهد رسید؟»، گفت: «امیدواریم. امیدواریم.»

«ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای اختصاصی با «فردریک پلیتگن» خبرنگار ارشد بین‌الملل سی‌ان‌ان عنوان کرد: «ایران هیچ مشکلی با پیشبرد مذاکرات صلح با ایالات متحده ندارد، مادامی که ایران مطمئن باشد طرف آمریکایی صادق و راستگو است.»

عزیزی ضمن هشدار مبنی بر اینکه هرگونه توافق احتمالی به تغییر رفتار آمریکا در بحبوحه بی‌اعتمادی عمیق بستگی دارد، گفت: «اگر بتوانیم به این اطمینان برسیم که آنها اهل مذاکره هستند و همچنین به قوانین مذاکره تن می‌دهند، جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که منطق مذاکره و گفت‌وگو دارد، مشکلی با مذاکره نخواهد داشت.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال توافق نهایی صلح بین ایران و آمریکا وجود دارد، گفت که این امر به «رفتارهایی که از طرف مقابل مشاهده می‌کنیم» بستگی دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: «اگر همین رفتارها ادامه یابد، خیر. ما اصلا هیچ اعتمادی به آنها نداریم.»