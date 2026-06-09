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ویزای ۱۰۰ هزار دلاری ترامپ لغو شد

یک قاضی فدرال آمریکا برنامه دونالد ترامپ برای ویزای 100 هزار دلاری ویژه نیروی کار خارجی را لغو کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۱۴
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ویزای ۱۰۰ هزار دلاری ترامپ لغو شد

یک قاضی فدرال آمریکا روز دوشنبه هزینه 100 هزار دلاری که دونالد ترامپ برای ویزاهای جدید «اچ‌وان‌بی» ویژه نیروهای کار خارجی دارای مهارت بالا تعیین کرده بود را لغو کرد و اعلام کرد که این مبلغ در واقع نوعی مالیات غیرقانونی بوده که کنگره هرگز اجازه وضع آن را صادر نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ لئو سوروکین، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، در بوستون این حکم را در پرونده‌ای صادر کرد که از سوی 20 دادستان کل ایالت‌های دموکرات علیه این هزینه مطرح شده بود.

ترامپ در ماه سپتامبر از این طرح که بهای دریافت ویزای اچ‌وان‌بی را به‌طور چشمگیری افزایش داد، رونمایی کرده بود.

برنامه ویزای اچ‌وان‌بی سالانه 65 هزار ویزا صادر می‌کند و 20 هزار ویزای دیگر نیز برای نیروهایی که دارای مدارک تحصیلی عالی هستند در نظر گرفته شده است. این ویزاها برای دوره‌ای بین 3 تا 6 سال اعتبار دارند.

پیش از صدور فرمان ترامپ، کارفرمایانی که برای استخدام نیروی کار خارجی درخواست ویزای اچ‌وان‌بی می‌دادند، بسته به شرایط مختلف، حدود 2 هزار تا 5 هزار دلار هزینه پرداخت می‌کردند.

طبق اسناد دادگاه، افزایش هزینه‌ها باعث شده است درخواست‌های ویزای اچ‌وان‌بی کاهش یابد. دولت آمریکا در پرونده‌ای که در ماه مارس ارائه کرد اعلام نمود تا 15 فوریه تنها 85 پرداخت مربوط به هزینه 100 هزار دلاری دریافت شده بود.

دولت استدلال کرده بود که این مبلغ یک جریمه مالی محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور طبق قوانین فدرال مهاجرت، این اختیار قانونی را دارد که برای محدود کردن ورود برخی اتباع خارجی چنین جریمه‌ای را اعمال کند.

اما سوروکین که توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به این سمت منصوب شده بود، به این نتیجه رسید که این مبلغ جریمه نیست بلکه مالیات است و رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه هیچ مجوزی از کنگره برای وضع چنین مالیاتی نداشته است.

وی در حکم خود نوشت: این‌جا ماهیت و نحوه اجرای پرداخت 100 هزار دلاری نشان می‌دهد که این مبلغ یک مالیات است، صرف‌نظر از اینکه چه نامی بر آن گذاشته شده باشد.

قاضی همچنین به رأی ماه فوریه دیوان عالی آمریکا اشاره کرد که تعرفه‌های گسترده ترامپ را که بر پایه قانونی ویژه شرایط اضطراری ملی اعمال شده بود، باطل کرد.

سوروکین گفت بر اساس منطق همان رأی، ترامپ در حوزه مهاجرت نیز اختیار وضع مالیات را نداشته است.

تیلور راجرز، سخنگوی کاخ سفید، گفت دولت ترامپ اطمینان دارد که این حکم در مرحله تجدیدنظر لغو خواهد شد.

وی در بیانیه‌ای اظهار داشت: رئیس‌جمهور ترامپ اختیار قانونی روشن و مشخصی برای محدود کردن ورود هر گروهی از اتباع خارجی که تشخیص دهد به نفع آمریکا نیست، دارد و دقیقاً همین اختیار را به کار گرفته است.

دولت ترامپ همچنین دستور داده است بررسی و راستی‌آزمایی متقاضیان ویزای اچ‌وان‌بی سخت‌گیرانه‌تر شود و فرآیند جدیدی را برای انتخاب متقاضیان پیشنهاد کرده است که به نیروهای دارای مهارت بالاتر و دستمزد بیشتر اولویت می‌دهد.

هزینه 100 هزار دلاری دست‌کم موجب طرح 3 شکایت جداگانه علیه اجرای این سیاست شد؛ از جمله شکایتی که توسط اتاق بازرگانی آمریکا مطرح شده است.

این نهاد در حال پیگیری درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم ماه دسامبر یک قاضی در واشنگتن است که استدلال‌های آن مبنی بر نداشتن اختیار قانونی ترامپ برای تعیین این هزینه را رد کرده بود.
 

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