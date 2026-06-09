صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بدبینی به مذاکره، بازی در زمین اسرائیل است

جنگ فقط میدان نیست. دستاورد‌های نیرو‌های مسلح که بسیار ارزشمند هستند را باید در عرصه دیپلماسی نقد کرد. بدبین ساختن افکار عمومی نسبت به مذاکره، قطعاً بازی کردن در زمین اسرائیل است.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۸۱
| |
941 بازدید
|
۱

بدبینی به مذاکره، بازی در زمین اسرائیل است

به گزارش تابناک؛ سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان "فرصت دیپلماسی هوشمندانه"به شرایط روز کشور پرداخت و با تاکید بر انگیزه اسرائیل بر از کار انداختن دیپلماسی و شروع دوباره جنگ نوشت: «در فرصت کنونی، فقط دیپلماسی هوشمند ایران است که می‌تواند با توسل به ابتکارات جدید از شکاف به وجود آمده میان آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده کند و با عمیق‌تر کردن این شکاف، پایان جنگ را به زیان نتانیاهو و به نفع ایران رقم بزند.

می‌دانیم که در آمریکا و ایران جناح‌های تندروی جنگ‌طلب موانع جدی برای این دیپلماسی محسوب می‌شوند. رژیم صهیونیستی هم از جناح جنگ‌طلب موجود در آمریکا حداکثر بهره‌برداری را برای جلوگیری از پایان یافتن جنگ به عمل می‌آورد. کار بزرگی که ما باید انجام دهیم اینست که با ابتکارات دیپلماسی، توطئه‌های جناح تندروی آمریکا را خنثی کنیم و در داخل نیز با روشی هوشمندانه مانع اثرگذاری تلاش‌های شعاری و افراطی شویم.
 
 جنگ فقط میدان نیست. دستاوردهای نیروهای مسلح که بسیار ارزشمند هستند را باید در عرصه دیپلماسی نقد کرد. بدبین ساختن افکار عمومی نسبت به مذاکره، قطعاً بازی کردن در زمین اسرائیل است.

اصرار نتانیاهو بر نقض آتش‌بس و حتی نادیده گرفتن آنچه ترامپ به او توصیه می‌کند با این هدف صورت می‌گیرد که دیپلماسی را از کارائی بیندازد. به همین دلیل ما باید تمام تلاشمان را مصروف حمایت از نقد کردن دستاوردهای میدان در عرصه دیپلماسی نمائیم و بار دیگر بر این واقعیت انکارناپذیر تأکید کنیم که میدان، مردم و دیپلماسی، ارکان سه‌گانه و تفکیک‌ناپذیر اقتدار ایران هستند.»
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مذاکره ایران آمریکا توافق مخالفان مذاکره موافقان رژیم صهیونیستی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: ایران واقعاً می‌خواهد به یک توافق برسد
موضع ترامپ درباره ایران قبل و بعد از ملاقات با نتانیاهو / افشاگری عضو ارشد پایداری درباره یک فاجعه در دولت رئیسی! / پهپاد انتحاری جدید ایران که به دیه‌گو گارسیا می‌رسد
ابراز امیدواری ترامپ در مذاکرات با ایران!
سه خواسته ایران در هر گونه مذاکره با آمریکا
بقایی: درخواست پایان جنگ از سوی ایران مضحک است
احتمال دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا
روبیو: میزان پیشرفت مذاکرات با ایران ارزیابی خواهد شد
ادعای جدید ترامپ درباره مراحل نهایی مذاکرات با ایران
روبیو: توافق صلح با ایران امروز نهایی می‌شود
تلاش‌های مصر برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا
تکذیب مستثنی شدن اسرائیل در توافق با ایران
تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!
کیهان:چرا توییت‌ ترامپ برای مذاکره راتکذیب نمی‌کنید؟
حمله روزنامه جمهوری اسلامی به تندروهای ضد مذاکره
«اعلامیه اسلام‌آباد»؛ نام توافق اولیه ایران و آمریکا
مشارکت خاورمیانه در مذاکرات آمریکا و ایران
خبرگزاری فرانسه: آمریکا پیشنهادهای جدی به ایران داد
توافق جدید از توافق قبلی برای اسرائیل بدتر است
کسانی که از مذاکره ایران و آمریکا می‌ترسند
در رایزنی‌های وزیر کشور پاکستان در تهران چه گذشت؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
1
پاسخ
واعا با این جنایتکاران بالفطره میشه مذاکره شرافتمندانه داشت!!!؟؟؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mRt
tabnak.ir/005mRt