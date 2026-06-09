بدبینی به مذاکره، بازی در زمین اسرائیل است

به گزارش تابناک؛ سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان "فرصت دیپلماسی هوشمندانه"به شرایط روز کشور پرداخت و با تاکید بر انگیزه اسرائیل بر از کار انداختن دیپلماسی و شروع دوباره جنگ نوشت: «در فرصت کنونی، فقط دیپلماسی هوشمند ایران است که می‌تواند با توسل به ابتکارات جدید از شکاف به وجود آمده میان آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده کند و با عمیق‌تر کردن این شکاف، پایان جنگ را به زیان نتانیاهو و به نفع ایران رقم بزند.

می‌دانیم که در آمریکا و ایران جناح‌های تندروی جنگ‌طلب موانع جدی برای این دیپلماسی محسوب می‌شوند. رژیم صهیونیستی هم از جناح جنگ‌طلب موجود در آمریکا حداکثر بهره‌برداری را برای جلوگیری از پایان یافتن جنگ به عمل می‌آورد. کار بزرگی که ما باید انجام دهیم اینست که با ابتکارات دیپلماسی، توطئه‌های جناح تندروی آمریکا را خنثی کنیم و در داخل نیز با روشی هوشمندانه مانع اثرگذاری تلاش‌های شعاری و افراطی شویم.



جنگ فقط میدان نیست. دستاوردهای نیروهای مسلح که بسیار ارزشمند هستند را باید در عرصه دیپلماسی نقد کرد. بدبین ساختن افکار عمومی نسبت به مذاکره، قطعاً بازی کردن در زمین اسرائیل است.

اصرار نتانیاهو بر نقض آتش‌بس و حتی نادیده گرفتن آنچه ترامپ به او توصیه می‌کند با این هدف صورت می‌گیرد که دیپلماسی را از کارائی بیندازد. به همین دلیل ما باید تمام تلاشمان را مصروف حمایت از نقد کردن دستاوردهای میدان در عرصه دیپلماسی نمائیم و بار دیگر بر این واقعیت انکارناپذیر تأکید کنیم که میدان، مردم و دیپلماسی، ارکان سه‌گانه و تفکیک‌ناپذیر اقتدار ایران هستند.»

