تصویر اشپیگل: ترامپ، خرابکننده جامجهانی
نشریه آلمانی اشپیگل روی جلد تیتر "ترامپ، خرابکنندهی جامجهانی" را با تصویر جالبی کار کرده است. زیرتیتر تصویر نیز "چگونه دونالد ترامپ از جام جهانی فوتبال سوءاستفاده میکند!" است.
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به گزارش تابناک؛ نشریه آلمانی اشپیگل روی جلد تیتر "ترامپ، خرابکنندهی جامجهانی" را با تصویر جالبی کار کرده است. زیرتیتر تصویر نیز "چگونه دونالد ترامپ از جام جهانی فوتبال سوءاستفاده میکند!" است.
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