نبض خبر
مجید واشقانی: مجریهای اینترنشنال و منوتو را یک تنه میخورم!
مجید واشقانی با ادعایی جنجالی درباره تواناییاش در برابر مجریهای شبکههای اینترنشنال و منوتو، موجی از واکنشها را در فضای مجازی برانگیخت.
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برچسبها:نبض خبر مجید واشقانی ویدیو ایران اینترنشنال
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دمت گرم، فقط اینگونه می شود امثال عنترنشنال را رسوا و خفه کرد.
لکن کاری نمی شود اقدامی نمی شود.
لکن کاری نمی شود اقدامی نمی شود.
یه ایرانی باشرف به راحتی چندتای اون خودفروخته های بی وطنو حریفه . حرفش درسته
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ناشناس| |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
وطن پرسته مگه بده چرا میگی جنجالی
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ناشناس| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ناشناس| |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
بازیگر است نه مجری
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ناشناس| |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مجری فقط شهبازی پاورقی ، ارتش تک نفره ، یه نفری طومار تمام رسانه های معاند رو در هم پیچیده، درود به شرفش
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ناشناس| |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ناشناس| |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تو هم تاریخ مصرف داری؟
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ناشناس| |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تيتر خبرى بدى بود. خطاب به ساير هنرمندها داره ميگه "فرد حرفه اى و كاربلد جلوى چهارتا بى هنر و بى سواد جا نميزنه"
برنامه تو هم مثل اونا بدرد نخوره
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ناشناس| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹