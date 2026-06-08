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کد خبر:۱۳۷۷۸۳۲
کد خبر:۱۳۷۷۸۳۲
7408 بازدید
نظرات: ۲۸
نبض خبر

مجید واشقانی: مجری‌های اینترنشنال و منوتو را یک تنه می‌خورم!

مجید واشقانی با ادعایی جنجالی درباره توانایی‌اش در برابر مجری‌های شبکه‌های اینترنشنال و منوتو، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی برانگیخت.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مجید واشقانی ویدیو ایران اینترنشنال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
49
41
پاسخ
دمت گرم، فقط اینگونه می شود امثال عنترنشنال را رسوا و خفه کرد.
لکن کاری نمی شود اقدامی نمی شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
41
45
پاسخ
یه ایرانی باشرف به راحتی چندتای اون خودفروخته های بی وطنو حریفه . حرفش درسته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
منوتو و اینترنشنال فارسی حرف میزنن ولی آلت دست دشمن هستن. رسانه‌ی دشمن
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
35
28
پاسخ
وطن پرسته مگه بده چرا میگی جنجالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تابناک معلوم نیست کدوم وری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تابناک همینه!! رو هوا یه چیزی می‌نویسه دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
39
پاسخ
بازیگر است نه مجری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
هم بازیگر توانمدی است و هم مجری مسلطی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
58
30
پاسخ
مجری فقط شهبازی پاورقی ، ارتش تک نفره ، یه نفری طومار تمام رسانه های معاند رو در هم پیچیده، درود به شرفش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
شهبازی تا نداره. خدا حفظش کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
درود بر شهبازی مجری توانمند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
برنامه پاورقی با اجرای شهبازی پربیننده‌ترین برنامه تلویزیونه. زنده باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
48
50
پاسخ
حاشیه نسازید. اصل حرفش درست بود.
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
24
46
پاسخ
تو هم تاریخ مصرف داری؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
وطن پرستی تاریخ مصرف ندارد.
ناشناس
|
Canada
|
۰۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
22
پاسخ
تيتر خبرى بدى بود. خطاب به ساير هنرمندها داره ميگه "فرد حرفه اى و كاربلد جلوى چهارتا بى هنر و بى سواد جا نميزنه"
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
24
49
پاسخ
برنامه تو هم مثل اونا بدرد نخوره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
برنامه‌های وطنی رو با برنامه‌های دشمن مقایسه نکن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
28
63
پاسخ
لات کوچه های خلوت که میگن اینه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
یعنی چه؟! چرا توهین می‌کنی؟ درود بر واشقانی
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