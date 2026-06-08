عکس: «تنگه هرمز» صد روز پس از آغاز جنگ رمضان

صد روز پیش، در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ائتلاف نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله تجاوزکارانه به مناطق مختلف ایران رسما وارد جنگ با کشورمان شدند. از همان ابتدا نیروهای نظامی ایران مدیریت رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را که جزو دارایی‌های ژئوپلوتیک و سرزمینی ایران محسوب می‌شود را در اختیار گرفتند. در ادامه پس از چهل روز، نهایتا آتش‌بس موقت بین طرفین برقرار شد اما همچنان نظارت دقیق و کنترل بر عبور و مرور دریایی در این آبراه برقرار است. هرچند شب گذشته، یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، و پس از چندین بار نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و اخطارهای جدی توسط نیروهای نظامی ایران بین دو طرف تبادل آتش انجام شد، اما همچنان وضعیت مدیریت و کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز بدون هیچگونه اخلال و در اختیار نیروی نظامی ایران قرار دارد.