عکس: درخشش آزادکاران ایران در مغولستان؛ ۵ مدال از ۵ کشتی‌گیر

تیم کشتی آزاد ایران با حضور ۵ کشتی‌گیر در رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در اولان‌باتور مغولستان موفق شد ۵ مدال کسب کند. نمایندگان ایران در این مسابقات که ۱۶ و ۱۷ خرداد برگزار شد، به ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز دست یافتند.