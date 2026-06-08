عکس: درخشش آزادکاران ایران در مغولستان؛ ۵ مدال از ۵ کشتیگیر
تیم کشتی آزاد ایران با حضور ۵ کشتیگیر در رقابتهای بینالمللی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در اولانباتور مغولستان موفق شد ۵ مدال کسب کند. نمایندگان ایران در این مسابقات که ۱۶ و ۱۷ خرداد برگزار شد، به ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز دست یافتند.
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