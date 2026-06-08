حمله دشمن به ۱۲ نقطه در کشور
سخنگوی جمعیت هلال احمر اعلام کرد: از بامداد امروز تا این لحظه ۱۲ نقطه در کشور مورد اصابت قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۵۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مجتبی خالدی در توضیح بیشتر گفت: از ساعت ۴ صبح بامداد امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه؛ کشور ما مورد حمله دشمن صهیونیستی قرار گرفت و جمعیت هلال احمر از همان ساعت نیز با تمامی مراکز و شعب در حالت آماده باش قرار گرفت.
وی افزود: ۱۱۰ هزار داوطلب تخصصی امدادونجات آمادگی خدمت دارند و در حال حاضر ۵۰۰۰ نیروی داوطلب آمادگی هرگونه امدادرسانی را دارند.
سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: تا این لحظه ۱۲ نقطه در کشور مورد اصابت قرار گرفته و نیروهای هلال احمر در این نقاط حضور پیدا کردند که خوشبختانه هیچ شهید و مصدومی به ثبت نرسیده و آماده باش هلال احمر ادامه دارد.
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