یک منبع نظامی گفت: ایران برای جنگ طولانی‌مدت با رژیم صهیونیستی و ضربه به منافع آمریکا آماده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نظامی گفت: ایران برای جنگ طولانی‌مدت با رژیم صهیونیستی و ضربه به منافع آمریکا آماده است و تمهیدات کافی و لازم برای این موضوع به‌طور کامل اندیشیده شده است.

وی تأکید کرد: اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها اگر تصور می‌کنند می‌توانند از طریق «تنش کنترل‌شده»، ایران و جبهه مقاومت را در مقابل جنایات خود پیش‌بینی‌پذیر و یا نوع پاسخ ایران را محدود کنند، اشتباه احمقانه‌ای را مرتکب می‌شوند.

این منبع نظامی خاطرنشان کرد: ایران سطح تنش و اندازهٔ تنبیه اسرائیلی‌ها را به‌اندازه‌ای بالا خواهد برد که از تداوم جنایات پشیمان شوند، روزهای آتی نشان خواهد داد که محاسبات اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها همواره غلط است.

وی با تأکید بر اینکه همواره ایران نشان داده است که دوستان خود در جبهه مقاومت را تنها نمی‌گذارد، گفت: آمریکایی‌ها نیز باید ملتفت باشند که نمی‌توانند از بار جنایات سگ هار خود، اسرائیل، شانه خالی کنند، آمریکایی‌ها در این زمینه هزینه خواهند داد و تئاترهای مانند جدابودن جبهه‌های اسرائیل از آمریکا، صرفاً تبلیغاتی و فریبنده است و ایران اجازهٔ نمایش به آمریکا نخواهد داد.