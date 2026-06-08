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آمادگی ایران برای جنگ طولانی‌مدت

یک منبع نظامی گفت: ایران برای جنگ طولانی‌مدت با رژیم صهیونیستی و ضربه به منافع آمریکا آماده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۳۹
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2147 بازدید
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آمادگی ایران برای جنگ طولانی‌مدت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نظامی گفت: ایران برای جنگ طولانی‌مدت با رژیم صهیونیستی و ضربه به منافع آمریکا آماده است و تمهیدات کافی و لازم برای این موضوع به‌طور کامل اندیشیده شده است.

وی تأکید کرد: اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها اگر تصور می‌کنند می‌توانند از طریق «تنش کنترل‌شده»، ایران و جبهه مقاومت را در مقابل جنایات خود پیش‌بینی‌پذیر و یا نوع پاسخ ایران را محدود کنند، اشتباه احمقانه‌ای را مرتکب می‌شوند.

این منبع نظامی خاطرنشان کرد: ایران سطح تنش و اندازهٔ تنبیه اسرائیلی‌ها را به‌اندازه‌ای بالا خواهد برد که از تداوم جنایات پشیمان شوند، روزهای آتی نشان خواهد داد که محاسبات اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها همواره غلط است.

وی با تأکید بر اینکه همواره ایران نشان داده است که دوستان خود در جبهه مقاومت را تنها نمی‌گذارد، گفت: آمریکایی‌ها نیز باید ملتفت باشند که نمی‌توانند از بار جنایات سگ هار خود، اسرائیل، شانه خالی کنند، آمریکایی‌ها در این زمینه هزینه خواهند داد و تئاترهای مانند جدابودن جبهه‌های اسرائیل از آمریکا، صرفاً تبلیغاتی و فریبنده است و ایران اجازهٔ نمایش به آمریکا نخواهد داد.

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ایران جنگ طولانی منبع نظامی ایران جبهه مقاومت اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
19
3
پاسخ
این شد یه چیز.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
27
پاسخ
جنگ اقتصاد قوی میخواد،،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
دقیقا همینطوره. دولت از مشاغل و بنگاههای اقتصادی و مردم حمایت مالی بکند تا مردم آسیب نبینند. سالها هم بجنگد
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