در این ویدیو، روایت آموزش سگ‌های سورتمه‌کش در منطقه‌ای سرد و دورافتاده دنبال می‌شود؛ جایی که خطر خرس‌های قطبی حتی پوشیدن لباس‌های روشن را به یک ضرورت ایمنی تبدیل می‌کند. محور اصلی روایت، تلاش ساشا برای تشکیل گروهی از سگ‌های سورتمه‌کش است؛ سگ‌هایی که ریشه آن‌ها به فرهنگ سنتی روسیه و مردمان سیبری بازمی‌گردد، اما در نظام رسمی پرورش سگ، زیر چتر نهادهای نوردیک دسته‌بندی شده‌اند. جزئیات بیشتر در مورد این تضاد میان ریشه تاریخی، هویت فرهنگی و مرجعیت رسمی بین‌المللی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.