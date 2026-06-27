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تعداد بازدید : 637
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۷۷۳۵
کد خبر:۱۳۷۷۷۳۵
1524 بازدید
طبیعت و جغرافیا؛

ماجرای سگ‌های سورتمه‌کش روسی در سرزمین خرس‌های قطبی

در این ویدیو، روایت آموزش سگ‌های سورتمه‌کش در منطقه‌ای سرد و دورافتاده دنبال می‌شود؛ جایی که خطر خرس‌های قطبی حتی پوشیدن لباس‌های روشن را به یک ضرورت ایمنی تبدیل می‌کند. محور اصلی روایت، تلاش ساشا برای تشکیل گروهی از سگ‌های سورتمه‌کش است؛ سگ‌هایی که ریشه آن‌ها به فرهنگ سنتی روسیه و مردمان سیبری بازمی‌گردد، اما در نظام رسمی پرورش سگ، زیر چتر نهادهای نوردیک دسته‌بندی شده‌اند. جزئیات بیشتر در مورد این تضاد میان ریشه تاریخی، هویت فرهنگی و مرجعیت رسمی بین‌المللی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم سگ سگ سورتمه‌ای روسیه سگ هاسکی سگ ساموئید سگ قطب
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