یمن تنگه باب المندب را بست
یمن باب المندب را به روی کشتیهای اسرائیلی بست.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۱۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ یمن تنگه باب المندب را به روی کشتیهای رژیم صهیونیستی بسته است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۹
امیوارم بسته بمونه به مدت طولانی چون در غیر اینصورت تاثیری نداره
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ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
درود خدا با مردان غیور یمن ایکاش اعراب منطقه هم شجاعت و بزرگواری و غیرت یمن را میداشتند
عبور نفتکش ها رو ممنوع کنن
محاصره دریایی ایران رو بشکنن
اینا الان واجبتره
محاصره دریایی ایران رو بشکنن
اینا الان واجبتره
سلام. بستن تنگه باب المندب و توقف کشتیهای متخلف و تجاری جنایتکاران و همدستانشان و صادرات انرژی اگر چند روز مختل شود شاید نتیجه بخش باشد. زنده وپاینده باد ایران عزیز ویمن مقتدر وشجاع .
دمش گرم درس فراموش نشدنی باید به دشمن داد
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ناشناس| |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
البته حوثی ها ، نه دولت یمن
ضمن اینکه قبلا هم به روی اسراییل بسته بود
ضمن اینکه قبلا هم به روی اسراییل بسته بود
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ناشناس| |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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