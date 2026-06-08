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یمن تنگه باب المندب را بست

یمن باب المندب را به روی کشتی‌های اسرائیلی بست.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۱۸
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12497 بازدید
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۱۹
یمن تنگه باب المندب را بست

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ یمن تنگه باب المندب را به روی کشتی‌های رژیم صهیونیستی بسته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
25
پاسخ
قبلا هم بر روی اسراییل بسته بود باید کاملا بسته شود
mehdi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
24
پاسخ
امیوارم بسته بمونه به مدت طولانی چون در غیر اینصورت تاثیری نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
توانایی بالایی میخواد مثل ایران و تنگه هرمز نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
البته تنگه باب المندب قبلا هم موقتا بسته شده بود
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
10
28
پاسخ
درود خدا با مردان غیور یمن ایکاش اعراب منطقه هم شجاعت و بزرگواری و غیرت یمن را میداشتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
13
پاسخ
یمن؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
12
پاسخ
عبور نفتکش ها رو ممنوع کنن
محاصره دریایی ایران رو بشکنن
اینا الان واجبتره
جانفدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
11
پاسخ
سلام. بستن تنگه باب المندب و توقف کشتی‌های متخلف و تجاری جنایتکاران و همدستانشان و صادرات انرژی اگر چند روز مختل شود شاید نتیجه بخش باشد. زنده وپاینده باد ایران عزیز ویمن مقتدر وشجاع .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
14
پاسخ
دمش گرم درس فراموش نشدنی باید به دشمن داد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
آره ایولله داره بخدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
10
پاسخ
البته حوثی ها ، نه دولت یمن
ضمن اینکه قبلا هم به روی اسراییل بسته بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
انصار اله یمن، نه دولت کوچک عدن دست نشانده آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
9
پاسخ
باید برای همه بسته باشه
ماشاالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
13
پاسخ
هرچی بدبختی میکشیم از دست اسرائیل هستش باید ار کره زمین محوشود تا آرامش به جهان برگزدد
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