وزیر کشور پاکستان از تهران رفت

العربیه نوشت: وزیر کشور پاکستان پس از رایزنی با مقامات ایرانی، تهران را ترک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از العربیه؛ «وزیر کشور پاکستان پس از رایزنی با مقامات ایرانی، تهران را ترک کرد.»

بر اساس این گزارش، وزیر کشور پاکستان قرار است فردا نشستی توجیهی برای مقام‌های کشورش برگزار کند و جزئیات گفت‌وگوها و رایزنی‌های انجام‌شده در تهران را ارائه دهد.

العربیه همچنین گزارش داد: «وزیر کشور پاکستان فردا جلسه توجیهی برای مقامات درباره گفتگوهای خود در ایران برگزار خواهد کرد.»