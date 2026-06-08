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وزیر کشور پاکستان از تهران رفت

العربیه نوشت: وزیر کشور پاکستان پس از رایزنی با مقامات ایرانی، تهران را ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۶۲
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2857 بازدید
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وزیر کشور پاکستان از تهران رفت

به گزارش تابناک به نقل از العربیه؛ «وزیر کشور پاکستان پس از رایزنی با مقامات ایرانی، تهران را ترک کرد.»

 بر اساس این گزارش، وزیر کشور پاکستان قرار است فردا نشستی توجیهی برای مقام‌های کشورش برگزار کند و جزئیات گفت‌وگوها و رایزنی‌های انجام‌شده در تهران را ارائه دهد.

 العربیه همچنین گزارش داد: «وزیر کشور پاکستان فردا جلسه توجیهی برای مقامات درباره گفتگوهای خود در ایران برگزار خواهد کرد.»

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
4
پاسخ
رفت یا در رفت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
1
پاسخ
مردم پاکستان واقعا طرفدار ایران هستند .ولی دنیای زور و پول وسیاست موانع ایجاد می کند
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