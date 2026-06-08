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آغاز عملیات نصر علیه پایگاه‌های تلنوف و نواتیم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام آغاز عملیات نصر علیه مراکز مهم پایگاه های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف تاکید کرد: کلیه یگانهای رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبهه‌ها در آمادگی کامل بوده و برنامه های اقدام را متناسب با سناریوهای دشمن تدارک دیده اند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۶۰
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۴
آغاز عملیات نصر علیه پایگاه‌های تلنوف و نواتیم

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:


بسم الله الرحمن الرحیم 

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

با توکل به خدای متعال و استعانت از پروردگار قادر متعال، دقایقی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه عملیات نصر را با رمز مقدس "یا حیدر کرار" و هدیه به شهدای جنگ ۱۲ روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند. 

این عملیات در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودک‌کش صهیونی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور انجام شد. 

سرعت عمل در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی و گستردگی بانک اهداف جزو اقدامات گروههای عمل کننده در این مرحله بوده است.

کلیه یگانهای رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبهه‌ها در آمادگی کامل بوده و برنامه های اقدام را متناسب با سناریوهای دشمن تدارک دیده اند.

و ما النصر الا من الله العزیز الحکیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
10
پاسخ
فقط فرودگاه هاشو بزنید تا فلج بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
9
پاسخ
امید به خدا تا دفع کامل شر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
8
پاسخ
نابود کنید این جرثومه های فساد روی زمین رو، صهیونیست های جنایتکار
حسین لشکری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
5
پاسخ
دمتون گرم بزنید که دلمون رو خون کردن از بس ظلم میکنن
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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