بازتاب پاسخ ایران در کلام دیپلمات اسکاتلندی
کریگ موری: ایران به نمایندگی از تمام بشریت، در برابر برتریجویان صهیونیست ایستاده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۵۷| |
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به گزارش تابناک؛ کریگ موری، روزنامهنگار و سیاستمدار سابق اسکاتلندی درباره حمله دیشب ایران به رژیم صهیونیستی نوشت: خوشحالم که ایران بالاخره به اسرائیل پاسخ داد. مصونیت از مجازات اسرائیل که مدام آتشبسها در لبنان و غزه را نقض میکند، باید پایان یابد. ایران به نمایندگی از تمام بشریت، در برابر برتریجویان صهیونیست ایستاده است.
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