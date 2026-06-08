بازتاب پاسخ ایران در کلام دیپلمات اسکاتلندی

به گزارش تابناک؛ کریگ موری، روزنامه‌نگار و سیاستمدار سابق اسکاتلندی درباره حمله دیشب ایران به رژیم صهیونیستی نوشت: خوشحالم که ایران بالاخره به اسرائیل پاسخ داد. مصونیت از مجازات اسرائیل که مدام آتش‌بس‌ها در لبنان و غزه را نقض می‌کند، باید پایان یابد. ایران به نمایندگی از تمام بشریت، در برابر برتری‌جویان صهیونیست ایستاده است.