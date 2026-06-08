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تعداد بازدید : 2924
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کد خبر:۱۳۷۷۶۵۶
کد خبر:۱۳۷۷۶۵۶
4621 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

عکس العمل مردم در خیابان در لحظات حمله ایران

لحظه اعلام حمله ایران به اسرائیل در میدان انقلاب و عکس العمل مردم در خیابان در لحظات حمله ایران به مواضع رژیم اسرائیل را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
23
22
پاسخ
صهیون باید در ساعات و روزهای آینده سقوط کند اینبار با توجه به نقض مکرر آتش بس خیالات خطرناکی در سر دارد زدن زیر ساختها! استفاده از سلاحهای غیر متعارف! و.........
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
سلام خدا بر این مردم باغیرت و مقاوم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
سلام خدا بر رزمندگان اسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
18
37
پاسخ
جنگ هیچوقت خوب نبوده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ما هیچ وقت شروع کننده نبودیم اما دفاع کننده خوبی هستیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
دفاع همیشه خوب بوده و هست. دفاع کزدن شرف می‌خواهد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بعضیها فقط میخواهند در رفاه مادی باشند. کار به استقلال و تمامیت ارضی کشورشان ندارند. زندگی نباتی!!
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
17
16
پاسخ
اسراییل بلای جان مردم خاورمیانه شده باید هر طور شده نیست و نابود شود جنایتکاران کودک کش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
آمریکا و اسرائیل بلای جان کل دنیا هستند.
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