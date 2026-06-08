نبض خبر
عکس العمل مردم در خیابان در لحظات حمله ایران
لحظه اعلام حمله ایران به اسرائیل در میدان انقلاب و عکس العمل مردم در خیابان در لحظات حمله ایران به مواضع رژیم اسرائیل را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
صهیون باید در ساعات و روزهای آینده سقوط کند اینبار با توجه به نقض مکرر آتش بس خیالات خطرناکی در سر دارد زدن زیر ساختها! استفاده از سلاحهای غیر متعارف! و.........
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مرگ بر اسرائیل
ناشناس| |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
جنگ هیچوقت خوب نبوده.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸