هشدار حنظله به کشورهای میزبان تروریستها
گروه هکری حنظله در پیامی نوشته است: به هر کشوری که برای تروریستها فرش قرمز پهن کرده میگوییم نوبت شما هم خواهد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۵۳| |
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به گزارش تابناک؛ گروه هکری حنظله در پیامی نوشته است: به هر کشوری که برای تروریستها فرش قرمز پهن کرده میگوییم نوبت شما هم خواهد رسید. هیچ سرزمینی بیش از حد دور نیست، هیچ سروری امن نخواهد بود و هیچ شبکهای از دسترس ما خارج نیست. منتظر بمانید و تماشا کنید.
شاید همین حالا هم سایهای در درون سیستمهای شما درحال نفسکشیدن است و شمارش معکوس آغاز شده باشد.
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