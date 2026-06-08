به گزارش تابناک؛ گروه هکری حنظله در پیامی نوشته است: به هر کشوری که برای تروریست‌ها فرش قرمز پهن کرده می‌گوییم نوبت شما هم خواهد رسید. هیچ سرزمینی بیش از حد دور نیست، هیچ سروری امن نخواهد بود و هیچ شبکه‌ای از دسترس ما خارج نیست. منتظر بمانید و تماشا کنید.

شاید همین حالا هم سایه‌ای در درون سیستم‌های شما درحال نفس‌کشیدن است و شمارش معکوس آغاز شده باشد.