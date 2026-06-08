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هشدار حنظله به کشور‌های میزبان تروریست‌ها

گروه هکری حنظله در پیامی نوشته است: به هر کشوری که برای تروریست‌ها فرش قرمز پهن کرده می‌گوییم نوبت شما هم خواهد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۵۳
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1384 بازدید
هشدار حنظله به کشور‌های میزبان تروریست‌ها

به گزارش تابناک؛ گروه هکری حنظله در پیامی نوشته است: به هر کشوری که برای تروریست‌ها فرش قرمز پهن کرده می‌گوییم نوبت شما هم خواهد رسید. هیچ سرزمینی بیش از حد دور نیست، هیچ سروری امن نخواهد بود و هیچ شبکه‌ای از دسترس ما خارج نیست. منتظر بمانید و تماشا کنید.

شاید همین حالا هم سایه‌ای در درون سیستم‌های شما درحال نفس‌کشیدن است و شمارش معکوس آغاز شده باشد.

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