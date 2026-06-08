تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر

دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.

خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالي متعاقبا اعلام خواهد شد.