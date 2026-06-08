صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر

دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۵۰
| |
811599 بازدید
|
۷

تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.

خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالي متعاقبا اعلام خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ماهشهر کارون حمله اسرائیل به ایران حمله رژیم صهیونیستی شرکت پتروشیمی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین آمار از خسارت به پتروشیمی کارون
کارکنان ادارات بندر ماهشهر دورکار شدند
آخرین وضعیت پتروشیمی کارون ماهشهر+جزییات
مجموعه ورزشی انقلاب تعطیل شد!
پرداخت خسارت تاکسی‌های آسیب‌دیده بر عهده سازمان تاکسیرانی!
حمله پهپادی اسرائیل به جنوب بیروت
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به لبنان
سخنگوی قوه قضائیه: برخی زندانیان اوین فرار کرده‌اند
قاچاق گازوئیل و نفت با کمک یک شرکت پتروشیمی
درخواست نخست‌وزیر لبنان برای صدور قطعنامه آتش‌بس
آلمان: اسرائیل کار کثیفی کرد که باید گفته می‌شد
دانشگاه شهید بهشتی هدف حمله رژیم صهیونیستی
آمار شهدای حمله دیشب رژیم صهیونیستی به دمشق
نیمه‌شب خونین در غزه، شهادت ۸۵ نفر طی چند ساعت
حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه صنعا+ عکس
حزب‌الله لبنان: آماده عملیات زمینی اسرائیل هستیم
بازداشت چند مدیر پتروشیمی بابت عدم ایفای تعهد ارزی
شورابه سد گتوند، کابوس کارون
«کمیل پورضیائی» سرپرست پتروشیمی خارک شد
تالاب شادگان احیا می شود
معرفی سرپرست جدید شرکت پتروشیمی جم پیلن
اعلام زمان تشییع شهدای پدافند هوایی ارتش
فرزند شیرخوار شهیدجهاندیده در مراسم تشییع پدرش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
32
10
پاسخ
رحم نکنید بزنید فقط رژیم صهیونی
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
26
5
پاسخ
اگر می خواهی بزنی محکم و در نهایت توحش بزن اسرائیل اخطار نمی پذیره چون ۵۰ ساله که تو جنگ هست و ایران جنگ براش درست کرده مار خورده افعی شده اگر واقعا می خواهی بزنی برای نابودی اسرائیل با هر روشی در نهایت توحش بزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
23
6
پاسخ
باید ضربه کاری زد و بازی یکی اون بزنه و یکی ما بزنیم روند فرسایشی ایجاد می کند که به نفع آنها است در واقع باید روند ادامه جنگ در دست ما باشد و نوع و ترکیب حملات ما برای آنها غیر منتظره باشد و محاسبات آنها را به هم بزند
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
24
4
پاسخ
بزنید خب شما !! باز دنبال چه هستید؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
28
پاسخ
دوباره قیمتها میره بالا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
12
پاسخ
الان تا کی مشخص میشه کیا داخلش بودن کیا اسیب دیدنه
تا کی استرس؟
اسلام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
1
پاسخ
باید در اسرع وقت بمب اتمی ایران تست شود تا صهیونیست ها از این غلطا نکنن.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۸۲ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۹ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۲ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mOA
tabnak.ir/005mOA