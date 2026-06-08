تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابههای دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۵۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابههای دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.
خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالي متعاقبا اعلام خواهد شد.
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اگر می خواهی بزنی محکم و در نهایت توحش بزن اسرائیل اخطار نمی پذیره چون ۵۰ ساله که تو جنگ هست و ایران جنگ براش درست کرده مار خورده افعی شده اگر واقعا می خواهی بزنی برای نابودی اسرائیل با هر روشی در نهایت توحش بزن
باید ضربه کاری زد و بازی یکی اون بزنه و یکی ما بزنیم روند فرسایشی ایجاد می کند که به نفع آنها است در واقع باید روند ادامه جنگ در دست ما باشد و نوع و ترکیب حملات ما برای آنها غیر منتظره باشد و محاسبات آنها را به هم بزند
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