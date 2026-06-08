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اصابت موشک ایرانی در منطقه نابلس

کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۹
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اصابت موشک ایرانی در منطقه نابلس

به گزارش تابناک؛ یک رسانه اسرائیلی اعلام کرد که در حمله ایران به رژیم صهیونیستی یک موشک ایرانی در منطقه ایتمار در نابلس اصابت کرد.

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