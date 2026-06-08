اصابت موشک ایرانی در منطقه نابلس
کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۹| |
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به گزارش تابناک؛ یک رسانه اسرائیلی اعلام کرد که در حمله ایران به رژیم صهیونیستی یک موشک ایرانی در منطقه ایتمار در نابلس اصابت کرد.
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