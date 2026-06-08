فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
فوری: موشکهای سپاه پاسداران هم اکنون از کرمانشاه و لرستان و اصفهان و ارومیه به سمت دشمن صهیونیستی شلیک شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ هم اکنون از آسمان ایران از جمله شهرهای کرمانشاه، لرستان، اصفهان و ارومیه چندین موج موشک به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد که در ادامه می ببینید:
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
هر وت این صحنه رو میینم با غرور تمام برا همه دلاوران گمنام ایران زمین دعا میکنم و میخونم ک: ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی
معنی این حملات در زمان رسیدن به توافق چیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
پروردگار بزرگ مقدر فرمودن که صهیونهای بزدل متکی به حمایت وتجهیزات نظامی غرب وحشی اپستینی در ترس و هراس همیشگی تا نابودی کامل زندگی نکبت خود را سپری کنند به امید پیروزی برعلیه شیاطین عالم
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