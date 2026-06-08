فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران

فوری: موشک‌های سپاه پاسداران هم اکنون از کرمانشاه و لرستان و اصفهان و ارومیه به سمت دشمن صهیونیستی شلیک شد.

به گزارش تابناک؛ هم اکنون از آسمان ایران از جمله شهرهای کرمانشاه، لرستان، اصفهان و ارومیه چندین موج موشک به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد که در ادامه می ببینید: