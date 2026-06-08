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فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران

فوری: موشک‌های سپاه پاسداران هم اکنون از کرمانشاه و لرستان و اصفهان و ارومیه به سمت دشمن صهیونیستی شلیک شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۶
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2909113 بازدید
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۱۱

به گزارش تابناک؛ هم اکنون از آسمان ایران از جمله شهرهای کرمانشاه، لرستان، اصفهان و ارومیه چندین موج موشک به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد که در ادامه می ببینید:

فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران

فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران

فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران

فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
26
29
پاسخ
همینه , صد آفرین و هزار مرحبا نباید گذاشت نفس بکشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
26
25
پاسخ
دمتون گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
28
28
پاسخ
بزن که خوب میزنی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
28
27
پاسخ
بزن که خوب میزنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
12
14
پاسخ
لوکیشن نده بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
24
25
پاسخ
بزنید این نظامی های قاتل اسراییلی را
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
25
24
پاسخ
هر وت این صحنه رو میینم با غرور تمام برا همه دلاوران گمنام ایران زمین دعا میکنم و میخونم ک: ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
19
22
پاسخ
معنی این حملات در زمان رسیدن به توافق چیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
کدوم توافق؟! داداش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
20
20
پاسخ
پروردگار بزرگ مقدر فرمودن که صهیونهای بزدل متکی به حمایت وتجهیزات نظامی غرب وحشی اپستینی در ترس و هراس همیشگی تا نابودی کامل زندگی نکبت خود را سپری کنند به امید پیروزی برعلیه شیاطین عالم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
13
15
پاسخ
با حجم بالا بزن تا دشمن دردش بگیره
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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