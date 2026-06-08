تصاویر سقوط پهپاد آمریکایی در عراق

در حین حملات موشکی از سوی ایران به مواضع رژیم اسرائیل، اخباری از سقوط یک هواگرد ناشناس در صحرای کربلا در مناطق مرکزی عراق منتشر شد. با انتشار تصاویر بیشتر از محل سقوط این هواگرد در عراق و باتوجه به مشاهده شدن تگ شرکت General Atomics، به‌نظر می‌رسد پهپاد سقوط کرده در صحرای کربلا از نوع MQ-9 ریپر یا MQ-1C گری ایگل باشد. MQ-1A/B پرداتور تحت اختیار نیروی هوایی آمریکا در سال 2018 بازنشسته شده اما با این حال MQ-1C گری ایگل همچنان در اختیار نیروی زمینی ارتش آمریکا است.