برقراری آرامش شکننده در بیروت و ضاحیه
گزارشها از برقراری آرامش شکننده در پایتخت لبنان و ضاحیه جنوبی آن حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۰| |
12529 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر، آرامشی شکننده در پایتخت لبنان و ضاحیه جنوبی آن برقرار است و در طول شب هیچگونه حملهای صورت نگرفته است.
خبرنگار المیادین در بیروت افزود: به نظر می رسد صداهای انفجار شنیده شده در آسمان لبنان ناشی از موشکهایی باشد که از ناوهای جنگی به سمت ایران شلیک شدهاند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان وضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته، مناطق مرکزی در اراضی اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داد.
گزارش خطا
ایرانی ترین غیرایرانی تاریخ/استاد بازی با روح و روان اسرائیلی ها/لطفا در تشییع سید دنبال زن های بی حجاب نگردید!
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟