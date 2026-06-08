برقراری آرامش شکننده در بیروت و ضاحیه

گزارش‌ها از برقراری آرامش شکننده‌ در پایتخت لبنان و ضاحیه جنوبی آن حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، آرامشی شکننده‌ در پایتخت لبنان و ضاحیه جنوبی آن برقرار است و در طول شب هیچ‌گونه حمله‌ای صورت نگرفته است.

خبرنگار المیادین در بیروت افزود: به نظر می رسد صداهای انفجار شنیده‌ شده در آسمان لبنان ناشی از موشک‌هایی باشد که از ناوهای جنگی به سمت ایران شلیک شده‌اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان وضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته، مناطق مرکزی در اراضی اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داد.

