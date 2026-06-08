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پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا

در روزهایی که سرنوشت نیمکت پرسپولیس نامشخص است و با وجود وعده‌های اوسمار ویرا برای بازگشت به تهران، هیچ اطمینانی به رخ دادن این اتفاق وجود ندارد، از مهدی تارتار به عنوان جدی‌ترین گزینه جانشینی او نام برده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۳۵
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پیغام مهم تارتار به اوسمار ویرا | واکنش رسمی به مذاکره با پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین چند روزی هست که در رسانه‌ها از مهدی تارتار به عنوان مهم‌ترین گزینه جانشینی اوسمار ویرا در پرسپولیس نام برده می‌شود. اخیرا علیرضا محمد دستیار تارتار در گل‌گهر سیرجان هم مدعی شده که از گوشه و کنار خبر مذاکره مدیران پرسپولیس با او را شنیده است. او معتقد است که تارتار یکی از باتجربه‌ترین مربیان حال حاضر فوتبال ایران است و شایستگی نشستن روی نیمکت پرسپولیس را دارد.

با این حال مهدی تارتار ادعا کرده که هیچ مذاکره‌ای با مدیران باشگاه پرسپولیس انجام نداده است. او گفته است: «هرکسی من را از نزدیک می‌شناسد، می‌داند وقتی با تیمی قرارداد دارم با هیچکس مذاکره نمی‌کنم. اما صادقانه بگویم هیچ پیشنهادی هم از پرسپولیس نشده و اهل بازارگرمی نیستم. برای همین شفاف و روشن می‌گویم هیچ پیشنهادی وجود ندارد.»

تارتار پیش از این بارها به اشکال مختلف از علاقه‌اش به نشستن روی نیمکت پرسپولیس گفته بود اما این بار درباره این علاقه حرف‌های متفاوتی زده و گفته است: «پرسپولیس تیم بزرگی است و سرمربی دارد. آقای اوسمار برای فصل آینده هم قرارداد دارند و درست نیست در مورد تیمی که سرمربی دارد، صحبت کنیم. نه حرفه‌ای است و نه اخلاقی.»

سرمربی گل‌گهر سیرجان حتی از اوسمار خواسته که هرچه زودتر به ایران برگردد: «من به آقای اوسمار که سرمربی با شخصیت و کاربلدی هم هستند از همینجا میگویم که به ایران بیاید. ایران امن است و هیچ مشکلی برای کار وجود ندارد.»

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