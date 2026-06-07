پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی پس از حمله به اسرائیل

پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همزمان با صدمین روز مقاومت حماسی 100 روزه مردم ایران و پس از حمله موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل را می‌بینید و می‌شنوید.