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پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی پس از حمله به اسرائیل
پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همزمان با صدمین روز مقاومت حماسی 100 روزه مردم ایران و پس از حمله موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر سید مجید موسوی حمله موشکی ایران به اسرائیل حمله اسرائیل به لبنان بمباران ضاحیه ویدیو تجمع حمایت از ایران جنگ رمضان
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ما ملت تورک جان ناقابل خود را فدای سپاه اسلام و سید مجید میکنیم. یاشاسین
خدا یارو یاورتون باشه سخت و اتشینبه دسمن صهیونیستی حمله کنینو یاور زرادران لبنانیمون باشین.مبادا دوباره رهاشون کنینو به چنتا موشم بسنده بشه.حمله تمام عیار می خوایم
درود به سردار دلیر و نقطه زن بی زحمت بی و کاتز رو ترور کنید
درود بر شما سید مجید عزیز. خدا یار و یاور شما و تمام رزمندگان اسلام باشد و چشم
بد و بدخواه از شما و همرزم های شما دور باشد. از شهرها و خیابان ها پشتیبانی از شما
و تمام رزمندگان اسلام می کنیم. آزادی قدس،آزادی فلسطین حرف اول و آخر ما نیز هست.
بد و بدخواه از شما و همرزم های شما دور باشد. از شهرها و خیابان ها پشتیبانی از شما
و تمام رزمندگان اسلام می کنیم. آزادی قدس،آزادی فلسطین حرف اول و آخر ما نیز هست.