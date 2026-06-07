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کد خبر:۱۳۷۷۶۲۷
کد خبر:۱۳۷۷۶۲۷
10098 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی پس از حمله به اسرائیل

پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همزمان با صدمین روز مقاومت حماسی 100 روزه مردم ایران و پس از حمله موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر سید مجید موسوی حمله موشکی ایران به اسرائیل حمله اسرائیل به لبنان بمباران ضاحیه ویدیو تجمع حمایت از ایران جنگ رمضان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
تورک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
39
43
پاسخ
ما ملت تورک جان ناقابل خود را فدای سپاه اسلام و سید مجید میکنیم. یاشاسین
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
25
39
پاسخ
خدا یارو یاورتون باشه سخت و اتشینبه دسمن صهیونیستی حمله کنینو یاور زرادران لبنانیمون باشین.مبادا دوباره رهاشون کنینو به چنتا موشم بسنده بشه.حمله تمام عیار می خوایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
20
46
پاسخ
خداوند نگهدار و حافظ شما باشد.
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
22
45
پاسخ
ماشاالله
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
20
42
پاسخ
دورد بر شما
فرزاد
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
11
پاسخ
دمتون گرم ، این کثافت نتانیابو را بدرک بفرستید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
7
پاسخ
خواهش میکنم چند تا هم به قطر و الهام جون بزنید.
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
8
پاسخ
درود به سردار دلیر و نقطه زن بی زحمت بی و کاتز رو ترور کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
9
پاسخ
درود بر شما سید مجید عزیز. خدا یار و یاور شما و تمام رزمندگان اسلام باشد و چشم
بد و بدخواه از شما و همرزم های شما دور باشد. از شهرها و خیابان ها پشتیبانی از شما
و تمام رزمندگان اسلام می کنیم. آزادی قدس،آزادی فلسطین حرف اول و آخر ما نیز هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
9
پاسخ
درود بر دلاورمردان سپاه
ما تا نابودی کامل اسرائیل پشت شما هستیم
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