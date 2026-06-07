وضعیت پروازهای کشور در زمان عملیات موشکی سپاه

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مجید اخوان گفت: با توجه به ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی(نوتام) بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شد.

وی افزود: هموطنان عزیز از مراجعه به فرودگاه ها خودداری نموده و آخرین وضعیت پروازی را از طریق رسانه‌ها دنبال کنند.