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سپاه: پایگاه هوایی رامات دیوید، هدف موشک قرار گرفت

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ اعلام کرد در صورت تکرار تجاوزات دامنه پاسخ‌‌های موشکی گسترده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۱۹
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سپاه: پایگاه هوایی رامات دیوید، هدف موشک قرار گرفت

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیكُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْكُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدا این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

پذیرش آتش‌بس توسط ما در ۱۹ فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه‌ها بود؛ لکن مثل همیشه آمریکا و رژیم صهیونی به تعهد خود پایبند نبودند، هم تجاوزات و جنایات را در لبنان ادامه دادند و هم با تعرض مکرر به سواحل و شناور‌های ایرانی در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند آتش بس را نقض کردند.

عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ‌ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف امریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.

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سپاه اطلاعیه اسرائیل شلیک موشک حمله موشکی موشک بالستیک لبنان نقض آتش بس
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