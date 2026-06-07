شلیک موج سوم موشکی
منابع عبری: شلیک ۸۴ موشک از ایران به اسرائیل
منابع عبری از شلیک موج سوم موشکی ایران خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۱۷| |
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به گزارش تابناک، ارتش رژیم نیز از شلیک موج جدیدی از موشکها به سمت اسرائیل خبر داد.
ارتش رژیم افزود: تأکید میشود که انتشار یا به اشتراک گذاشتن مکانهای برخورد موشکها یا مستندسازی نقاط اصابت، ممنوع است.
ارتش اسرائیل مدعی شد: سیستمهای دفاع هوایی به رصد و رهگیری مستمر تهدیدات ادامه میدهند.
گزارش خطا
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
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