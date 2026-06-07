منابع عبری: شلیک ۸۴ موشک از ایران به اسرائیل

به گزارش تابناک، ارتش رژیم نیز از شلیک موج جدیدی از موشک‌ها به سمت اسرائیل خبر داد.



ارتش رژیم افزود: تأکید می‌شود که انتشار یا به اشتراک گذاشتن مکان‌های برخورد موشک‌ها یا مستندسازی نقاط اصابت، ممنوع است.



ارتش اسرائیل مدعی شد: سیستم‌های دفاع هوایی به رصد و رهگیری مستمر تهدیدات ادامه می‌دهند.