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شلیک موج سوم موشکی

منابع عبری: شلیک ۸۴ موشک از ایران به اسرائیل

منابع عبری از شلیک موج سوم موشکی ایران خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۱۷
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8222 بازدید
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۴

منابع عبری: شلیک ۸۴ موشک از ایران به اسرائیل

 به گزارش تابناک، ارتش رژیم نیز از شلیک موج جدیدی از موشک‌ها به سمت اسرائیل خبر داد.
 
 ارتش رژیم افزود: تأکید می‌شود که انتشار یا به اشتراک گذاشتن مکان‌های برخورد موشک‌ها یا مستندسازی نقاط اصابت، ممنوع است.
 
ارتش اسرائیل مدعی شد: سیستم‌های دفاع هوایی به رصد و رهگیری مستمر تهدیدات ادامه می‌دهند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
11
پاسخ
مگه ترامپ نمی گفت همه موشکهای ایران نابود شده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
14
پاسخ
واقعا افتخار آمیزه
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
15
پاسخ
بزن که خوب میزنی ماشاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
14
پاسخ
اخ روزی برسه که بمب اتم بزنیم تو سر اسراییل
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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