صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ارتش اسرائیل رصد شلیک موشک از ایران را اعلام کرد

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران را رصد کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۱۴
| |
1854 بازدید
ارتش اسرائیل رصد شلیک موشک از ایران را اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ارتش رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت اراضی اشغالی را رصد کرده است.

ارتش اشغالگر مدعی شد که سیستم‌های پدافندی‌اش در حال رهگیری موشک‌های ایران هستند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در همین راستا اعلام کرد که آژیرهای هشدار در شمال اراضی اشغالی پس از حمله موشکی از ایران به صدا در آمده است.

ارتش رژیم صهیونیستی خواستار پایبندی به دستورالعمل‌های جبهه داخلی شد.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز از شنیده شدن صدای انفجارهایی در مرکز اراضی اشغالی پس از حمله موشکی از ایران خبر داد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز از شلیک ۴ موشک به سمت اراضی اشغالی خبر داد و مدعی رهگیری آن‌ها شد.

منابع عبری از لغو فعالیت مدارس در سراسر سرزمین‌های اشغالی در روز دوشنبه خبر دادند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد پس از رصد شلیک موشک‌ها از ایران، آموزش در همه مناطق لغو شده است.

گزارش‌ها همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در آسمان حیفا و ناصره حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها، آژیرهای خطر در حیفا و مناطق دیگری در شمال سرزمین‌های اشغالی فعال شده و در ادامه، هشدارها به جولان اشغالی نیز رسیده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از رسانه‌ها و کاربران خواسته است از انتشار یا بازنشر محل اصابت موشک‌ها و تصاویر مربوط به نقاط آسیب‌ دیده خودداری کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل ایران حمله موشکی ارتش اسرائیل حیفا آژیر خطر
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
تماس تلفنی عراقچی با مقامات انگلیس، ترکیه و پاکستان
عکس: هم اکنون آسمان منطقه
سپاه: پایگاه هوایی رامات دیوید، هدف موشک قرار گرفت
عکس: آژیر هشدار در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی
منابع عبری: شلیک ۸۴ موشک از ایران به اسرائیل
عکس: پیام کوتاه و قاطع فرمانده هوافضای سپاه
عکس: پست معنادار عراقچی در شبکه ایکس
فوری/ شلیک موشک از ایران به سرزمین‌های اشغالی
اطلاعیه قرارگاه خاتم‌الانبیا: قبلا اخطار داده بودیم
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید
دستور پزشکیان برای پیگیری درمان میرحسین موسوی
ویدیوی حمید رسایی که صهیونیست‌ها در حال نشرش هستند
سنتکام درباره اقدام اخیر ارتش ایران پیغام داد
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
تصاویر سی ان ان از سوختن ناو هواپیمابر جرالد فورد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005mNa
tabnak.ir/005mNa