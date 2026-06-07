ارتش اسرائیل رصد شلیک موشک از ایران را اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ارتش رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت اراضی اشغالی را رصد کرده است.

ارتش اشغالگر مدعی شد که سیستم‌های پدافندی‌اش در حال رهگیری موشک‌های ایران هستند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در همین راستا اعلام کرد که آژیرهای هشدار در شمال اراضی اشغالی پس از حمله موشکی از ایران به صدا در آمده است.

ارتش رژیم صهیونیستی خواستار پایبندی به دستورالعمل‌های جبهه داخلی شد.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز از شنیده شدن صدای انفجارهایی در مرکز اراضی اشغالی پس از حمله موشکی از ایران خبر داد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز از شلیک ۴ موشک به سمت اراضی اشغالی خبر داد و مدعی رهگیری آن‌ها شد.

منابع عبری از لغو فعالیت مدارس در سراسر سرزمین‌های اشغالی در روز دوشنبه خبر دادند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد پس از رصد شلیک موشک‌ها از ایران، آموزش در همه مناطق لغو شده است.

گزارش‌ها همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در آسمان حیفا و ناصره حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها، آژیرهای خطر در حیفا و مناطق دیگری در شمال سرزمین‌های اشغالی فعال شده و در ادامه، هشدارها به جولان اشغالی نیز رسیده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از رسانه‌ها و کاربران خواسته است از انتشار یا بازنشر محل اصابت موشک‌ها و تصاویر مربوط به نقاط آسیب‌ دیده خودداری کنند.