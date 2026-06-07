صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اطلاعیه قرارگاه خاتم‌الانبیا: قبلا اخطار داده بودیم

قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) همزمان با آغاز عملیات موشکی به سرزمین های اشغالی اعلام کرد: اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در بیروت، اهدافی را مورد هجوم قرار می‌دهیم
کد خبر: ۱۳۷۷۶۱۲
| |
8010 بازدید
|
۳
اطلاعیه قرارگاه خاتم‌الانبیا: قبلا اخطار داده بودیم

به گزارش تابناک، فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

 رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.

🔹 با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

🔹 قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم.

🔹 ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قرارگاه خاتم الانبیا حمله موشکی شلیک موشک اسرائیل لبنان ضاحیه نقض آتش بس
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
تماس تلفنی عراقچی با مقامات انگلیس، ترکیه و پاکستان
سپاه: پایگاه هوایی رامات دیوید، هدف موشک قرار گرفت
عکس: آژیر هشدار در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی
منابع عبری: شلیک ۸۴ موشک از ایران به اسرائیل
عکس: پیام کوتاه و قاطع فرمانده هوافضای سپاه
ارتش اسرائیل رصد شلیک موشک از ایران را اعلام کرد
عکس: پست معنادار عراقچی در شبکه ایکس
محسنی اژه‌ای: ایران و لبنان مکمل توان نظامی یکدیگرند
سیستم جمینگ پهپادی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت
فوری/ شلیک موشک از ایران به سرزمین‌های اشغالی
ولایتی: اسرائیل برای پایانش عجله دارد!
حمله به ضاحیه لبنان به تعویق افتاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
4
پاسخ
زنده باد نیروهای مسلح قهرمان ایران ، درود بر شما دلاور مردان ایران ، سپاه قهرمان تشکر تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
2
پاسخ
بعد از شروع آتش بس ، از همون ابتدا باید اینطور عمل میکردید ، هم برای لبنان و هم برای شکستن محاصره
طرف مقابل فقط میخواد با بازی مذاکره قمیت نفت رو پایین بیاره
محاصره دریایی هم باید همینطوری شکسته بشه
حسین لشکری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
2
پاسخ
بابا بزنید این سگهای پست صهیونی رو . آزاد کنید شیعیان غریب لبنان رو از دست این جنایتکارا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید
دستور پزشکیان برای پیگیری درمان میرحسین موسوی
ویدیوی حمید رسایی که صهیونیست‌ها در حال نشرش هستند
سنتکام درباره اقدام اخیر ارتش ایران پیغام داد
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
تصاویر سی ان ان از سوختن ناو هواپیمابر جرالد فورد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005mNY
tabnak.ir/005mNY