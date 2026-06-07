قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) همزمان با آغاز عملیات موشکی به سرزمین های اشغالی اعلام کرد: اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در بیروت، اهدافی را مورد هجوم قرار می‌دهیم

به گزارش تابناک، فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.

🔹 با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

🔹 قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم.

🔹 ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.